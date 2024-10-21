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Екатеринбурженка два года получала пособия за несуществующего ребёнка
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Жительница Екатеринбурга на протяжении двух лет получала социальные выплаты за ребёнка, которого никогда не существовало. Суд наказал её принудительными работами.
Как рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры, женщина сфальсифицировала документы о рождении ребёнка, которые затем предоставила в государственные учреждения для получения социальных выплат. Так, учреждения, ничего не подозревая, выплатили ей пособия с декабря 2021 года по январь 2024 года на сумму 389 тысяч рублей.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал изобретательную горожанку виновной в мошенничестве (по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ) и назначил ей принудительные работы на один год с удержанием 5% от заработной платы. Также с женщины взыскали сумму ущерба.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Как рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры, женщина сфальсифицировала документы о рождении ребёнка, которые затем предоставила в государственные учреждения для получения социальных выплат. Так, учреждения, ничего не подозревая, выплатили ей пособия с декабря 2021 года по январь 2024 года на сумму 389 тысяч рублей.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал изобретательную горожанку виновной в мошенничестве (по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ) и назначил ей принудительные работы на один год с удержанием 5% от заработной платы. Также с женщины взыскали сумму ущерба.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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