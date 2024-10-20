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СМИ сообщают о смерти 11-классника в Екатеринбурге

17.03 Среда, 23 октября 2024
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге напротив 173-го лицея, под окнами многоэтажного дома на улице Народной Воли, 21, обнаружили тело ученика 11 класса. Известно, что трагедия произошла утром.

По данным ЕАН, юноша свёл счёты жизнью. Со слов одного из его одноклассников, над этим парнем часто смеялись в школе, но изгоем он не было. Также, по его словам, погибший переживал из-за девочки.

В Следственном комитете не комментировали смерть школьника.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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12:36 Сотрудница ГУФСИН из Красноуральска лишилась 1,3 миллиона рублей из-за подработки косметологом
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10:57 СК организовал проверку после пожара в Качканаре
10:42 Глава СК потребовал доклад о гибели человека в массовое драки в Богдановиче
10:05 Жизни двух человек унёс ночной пожар в Качканаре
09:44 Очередное ДТП произошло в свердловском посёлке с участием подростков на питбайке
09:18 Глава СК потребовал доклад о ходе проверки екатеринбургской гимназии после школьной драки
01:20 Из-за инцидента с бортом госавиации екатеринбургский аэропорт Кольцово был вынужден ограничить приём рейсов
22:05 Уральский техникум выплатил компенсацию студентке, которую преподаватель-полицейский ставил на колени в угол
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