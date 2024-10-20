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СМИ сообщают о смерти 11-классника в Екатеринбурге
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге напротив 173-го лицея, под окнами многоэтажного дома на улице Народной Воли, 21, обнаружили тело ученика 11 класса. Известно, что трагедия произошла утром.
По данным ЕАН, юноша свёл счёты жизнью. Со слов одного из его одноклассников, над этим парнем часто смеялись в школе, но изгоем он не было. Также, по его словам, погибший переживал из-за девочки.
В Следственном комитете не комментировали смерть школьника.
По данным ЕАН, юноша свёл счёты жизнью. Со слов одного из его одноклассников, над этим парнем часто смеялись в школе, но изгоем он не было. Также, по его словам, погибший переживал из-за девочки.
В Следственном комитете не комментировали смерть школьника.
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