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СК организовал проверку после пожара в Качканаре
Фото: СУ СКР по Свердловской области
Следственный комитет организовал проверку после обнаружения тел двух человек после пожара, по уточнённой информации, в двухэтажном деревянном общежитии.
Как рассказал Вечерним ведомостям начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, предварительная причина смерти людей – отправление продуктами горения. Также сейчас сотрудники полиции отрабатывают различные версии пожара. Среди них как нарушение правил пожарной безопасности, так и короткое замыкание. Ранее пожарные дознаватели предположили, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём.
Личности погибших смогли установить. Мужчина, погибший при пожаре, проживал в этом общежитии, его нашли в первой комнате. Женщина была его знакомой, её тело лежало в общем коридоре. Следов насильственной смерти на телах погибших не было.
Определить точные причины пожара и гибели людей установят судебные эксперты, сообщил старший помощник руководителя СК по региону.
Как рассказал Вечерним ведомостям начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, предварительная причина смерти людей – отправление продуктами горения. Также сейчас сотрудники полиции отрабатывают различные версии пожара. Среди них как нарушение правил пожарной безопасности, так и короткое замыкание. Ранее пожарные дознаватели предположили, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём.
Фото: СУ СКР по Свердловской области
Личности погибших смогли установить. Мужчина, погибший при пожаре, проживал в этом общежитии, его нашли в первой комнате. Женщина была его знакомой, её тело лежало в общем коридоре. Следов насильственной смерти на телах погибших не было.
Определить точные причины пожара и гибели людей установят судебные эксперты, сообщил старший помощник руководителя СК по региону.
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