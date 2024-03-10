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Суд оправдал вышедшего в пикет в защиту полицейского общественника из Первоуральска
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Первоуральский городской суд прекратил дело об административном правонарушении, возбуждённое по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение правил участия в публичных мероприятиях) на общественника Максима Ездакова.
Судья Георгий Гайдуков не согласился с полицейскими, составившими на Ездакова протокол за выход в одиночный пикет в поддержку бывшего участкового Юрия Золотко, которого уволили из МВД и завели на него три уголовных дела после того как он написал заявление на собственное начальство о сокрытии трёх трупов.
Полицейские написали в протоколе, что Ездаков стоял с плакатом рядом со зданием Шалинского ОВД, у которого проводить публичные мероприятия запрещено, но суд установил, что пикет был у здании районной администрации, что разрешено законом.
Напомним, самого Золотко недавно отпустили из-под домашнего ареста.
Судья Георгий Гайдуков не согласился с полицейскими, составившими на Ездакова протокол за выход в одиночный пикет в поддержку бывшего участкового Юрия Золотко, которого уволили из МВД и завели на него три уголовных дела после того как он написал заявление на собственное начальство о сокрытии трёх трупов.
Полицейские написали в протоколе, что Ездаков стоял с плакатом рядом со зданием Шалинского ОВД, у которого проводить публичные мероприятия запрещено, но суд установил, что пикет был у здании районной администрации, что разрешено законом.
Напомним, самого Золотко недавно отпустили из-под домашнего ареста.
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