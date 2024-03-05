Сысертцы продолжают выходить в пикет к резиденции губернатора

написала Татьяна Мерзлякова на своей личной странице.

«В необходимости встречи с руководством области пока сомневаюсь: мы должны хорошо понять, что планируется в Сысертском районе. Всегда была и остаюсь сторонником переговоров и готова быть посредником между обществом и представителями власти. Никогда пикеты, протестные акции результатов не давали. Нужно уметь договариваться!»,