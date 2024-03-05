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Сысертцы продолжают выходить в пикет к резиденции губернатора
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
Сегодня у здания резиденции губернатора Свердловской области снова проходит одиночный пикет против строительства мусорного полигона на территории сельскохозяйственных земель Сысерстского округа. Жители Сысерти продолжают требовать встречи с Евгением Куйвашевым.
Напомним, вчера к другому пикетчику вышла уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, которая, со слов противника строительства мусорного полигона, якобы обещала ему лично передать просьбу о встречи главе региона. При этом сама омбудсмен в своих социальных сетях вчера написала, что она доведет до представителей властей мнение сысертцев, «если потребуется», и что она попросила их подготовиться.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» читатели, именно это заявление уполномоченной по правам человека в регионе стало поводом продолжать пикеты у резиденции губернатора.
Напомним, вчера к другому пикетчику вышла уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, которая, со слов противника строительства мусорного полигона, якобы обещала ему лично передать просьбу о встречи главе региона. При этом сама омбудсмен в своих социальных сетях вчера написала, что она доведет до представителей властей мнение сысертцев, «если потребуется», и что она попросила их подготовиться.
«В необходимости встречи с руководством области пока сомневаюсь: мы должны хорошо понять, что планируется в Сысертском районе. Всегда была и остаюсь сторонником переговоров и готова быть посредником между обществом и представителями власти. Никогда пикеты, протестные акции результатов не давали. Нужно уметь договариваться!»,
– написала Татьяна Мерзлякова на своей личной странице.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» читатели, именно это заявление уполномоченной по правам человека в регионе стало поводом продолжать пикеты у резиденции губернатора.
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