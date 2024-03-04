Выступающие против строительства мусорного полигона жители Сысерти пытаются добиться встречи с губернатором





рассказал пикетчик. «Она сказала, что если наша группа подготовлена к переговорам, то, возможно, с её же слов завтра или в ближайшее время, возможно, будет встреча с губернатором»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Жители Сысерти, выступающие против строительства полигона на землях сельскохозяйственного назначения, пытаются добиться встречи с Евгением Куйвашевым.Сегодня с этой просьбой к резиденции выходил в пикет один из жителей Сысертского района. Сначала к нему подходил сотрудник полиции, чтобы сфотографировать, после чего на пикетчика обратила внимания уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. Омбудсмен заявила ему, что вопрос строительства полигона стоит у неё на контроле, и пообещала, и что она передаст просьбу жителей о встрече губернатору. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщил читатель.