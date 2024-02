Спустя три года Общество охраны памятников возобновит работу в новом составе

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Сегодня избрали нового председателя и совет в Свердловское областное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК). Общество начнет свою работу спустя три года перерыва. Об этом сообщает It's My City.«Председателем отделения избрали Марину Сахарову, координатора движения «Реальная история», заместителем стал Дмитрий Демин, профессиональный архитектор-реставратор. Секретарем выбрали Любовь Дегтеву, координатора «Том Сойер Феста». В совет регионального ВООПИК назначили 16 человек. Среди них Алексей Кофман и Екатерина Лахтикова из сообщества «Мирные жители», администратор телеграм-канала «Деревья Екатеринбурга» Светлана Вяткина, администратор телеграм-канала «Уралмаш 2023» Ольга Беляева, архитектор-реставратор Андрей Романов, член совета по сохранению культурного наследия Дмитрий Винокуров», — сообщает новый список членов It's My City.Организация собирается обсуждать новые законопроекты, касающихся объектов культурного наследия, а также участие членов в работе градостроительных советов в городе и регионе.Новый заместитель Артем Демидов объяснил роспуск прошлой команды в конфликте интересов. А последней каплей, по его мнению, стал аэровокзал Уктус.Аэровокзал Уктус – единственное сохранившееся до 2021 года довоенной здание аэропорта в России. Но в ноябре 2021 года его снесли, несмотря на протесты общественников и экспертов, требовавших присвоить зданию статус объекта культурного наследия.