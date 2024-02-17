Возрастное ограничение 18+

Спустя три года Общество охраны памятников возобновит работу в новом составе

19.01 Суббота, 17 февраля 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня избрали нового председателя и совет в Свердловское областное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК). Общество начнет свою работу спустя три года перерыва. Об этом сообщает It's My City.

«Председателем отделения избрали Марину Сахарову, координатора движения «Реальная история», заместителем стал Дмитрий Демин, профессиональный архитектор-реставратор. Секретарем выбрали Любовь Дегтеву, координатора «Том Сойер Феста». В совет регионального ВООПИК назначили 16 человек. Среди них Алексей Кофман и Екатерина Лахтикова из сообщества «Мирные жители», администратор телеграм-канала «Деревья Екатеринбурга» Светлана Вяткина, администратор телеграм-канала «Уралмаш 2023» Ольга Беляева, архитектор-реставратор Андрей Романов, член совета по сохранению культурного наследия Дмитрий Винокуров», — сообщает новый список членов It's My City.

Организация собирается обсуждать новые законопроекты, касающихся объектов культурного наследия, а также участие членов в работе градостроительных советов в городе и регионе.

Новый заместитель Артем Демидов объяснил роспуск прошлой команды в конфликте интересов. А последней каплей, по его мнению, стал аэровокзал Уктус.

Аэровокзал Уктус – единственное сохранившееся до 2021 года довоенной здание аэропорта в России. Но в ноябре 2021 года его снесли, несмотря на протесты общественников и экспертов, требовавших присвоить зданию статус объекта культурного наследия.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Дарья Суродина © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В Екатеринбурге отпустили из полиции мужчину, который возлагал цветы к мемориалу
17 февраля 2024
В Екатеринбурге мужчина ударил женщину за отказ купить ему кофе
16 февраля 2024
В Екатеринбурге планируют открыть новую станцию метро на Эльмаше
11 февраля 2024
В Нижнем Тагиле лесорубов заставили восстанавливать лес
09 февраля 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

В Свердловской области ДТП всё чаще оформляют по европротоколам через приложения

Автострахование и киберриски обсудили на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
19:52 В Екатеринбурге на улице Титова случилось ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля
19:01 Спустя три года Общество охраны памятников возобновит работу в новом составе
17:19 В Екатеринбурге отпустили из полиции мужчину, который возлагал цветы к мемориалу
16:24 Сотрудники ГУФСИН по Свердловской области будут обучаться духовно-нравственному просвещению
14:56 Избирательные участки в Свердловской области проверили на действие в экстренных ситуациях
14:33 В Сысерти нашли мертвым майора полиции
14:05 После сноса аварийного дома жительница Каменска-Уральского осталась без жилья
12:37 В Екатеринбурге мошенники чуть не похитили 700 тысяч рублей у пенсионерки
11:32 В Екатеринбурге нашли «царские» вакцины во время археологических раскопок
10:51 Музыкальный клип о Екатеринбурге взял награды на фестивале короткометражного кино
21:49 После сообщений о смерти Навального в Екатеринбурге появились стихийные мемориалы
21:04 Фестиваль «Переборщи!» заканчивается в Сысерти
20:22 Грузовик сбил пожилую пешеходку в Ивделе
19:41 «Жизньмарт» снова просит екатеринбуржцев покормить птиц
19:07 Серьёзная травма жительницы Нижней Туры обойдётся туроператору почти в миллион
18:34 Животным екатеринбургского приюта «Клякса» срочно необходимо тепло
17:39 Синоптики предупреждают о сильных перепадах температуры в Свердловской области
17:13 Шесть автобусных маршрутов в Екатеринбурге на один день изменят схему движения
16:56 Екатеринбургские зооволонтёры спасли двух кошек
16:12 В Тавде сотрудник МЧС с очевидцем спасли двух человек из горящего дома
15:26 Белоярская прокуратура обязала администрацию поставить освещениях на улицах местного посёлка
14:51 За два года в Екатеринбурге стало на 2,5 тысячи многодетных семей больше
14:32 Живописец выставил на продажу свои картины, чтобы помочь в сборе на лечение тюменскому мальчику
14:07 Ехавшие через Нижний Тагил пассажиры «Ласточек» пожаловались на массовую задержку поездов
13:56 Родители Миши Бахтина со СМА выиграли суд у свердловского Минздрава
13:20 В Свердловской области из-за ДТП с грузовиками перекрыто движение на Тюменском тракте
Все новости Свердловской области
16:52 СК: организована проверка по факту смерти Алексея Навального
16:28 В УФСИН заявили о смерти Алексея Навального
15:55 ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых
15:45 Более 20 детей почувствовали себя плохо после патриотического мероприятия в калининградской школе
15:24 СКР: калининградские школьники отравились неизвестным токсичным веществом
14:45 Власти Казахстана обсуждают фиксированный коридор цен на яйца
13:44 На Солнце произошла очередная вспышка высшего балла
12:52 В ХМАО новорожденному ребенку дали имя Владимир-Путин
12:25 В Сенегале после массовых протестов признали перенос президентских выборов неконституционным
11:45 Гладков: при ударе по Белгороду погибли 7 человек, ранены 19
17:38 Минздрав РФ уточнил количество погибших и раненых в Белгороде
17:09 Инфляция в Аргентине за год составила более 250%
17:03 В России резко вырос спрос на психологов
16:05 Губернатор Гладков: в Белгороде при ударе погибли пять человек, в том числе ребенок
15:03 В Белгороде при ракетной атаке поврежден торговый центр, есть погибшие
14:41 В Санкт-Петербурге осудили отца, который заставлял сына воровать
14:32 В Германии экс-прокурор-лунатик обвинен в насилии над собственным сыном
14:24 Число недвижимости, распроданной на торгах, выросло на 5%
14:15 За 2023 год из российских школ уволились более 193 тысяч учителей
13:30 Пассажирский самолет готовится к экстренной посадке в московском аэропорту
13:04 В Канзас-Сити в результате стрельбы на празднике пострадали 29 человек, один погиб
16:34 В школах Туркменистана учениц начали проверять на девственность
16:18 В Белогородской области из-за гололёда машину скорой буксировала пожарная
15:05 Петербуржец получил пожизненное за изнасилование собственных детей
14:08 Набиуллина: гражданам возмещают менее 10% средств, похищенных телефонными мошенниками
18:12 МЧС: в Москве кот спас ребенка от пожара
Все новости России и мира
19:52 В Екатеринбурге на улице Титова случилось ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля
19:01 Спустя три года Общество охраны памятников возобновит работу в новом составе
17:19 В Екатеринбурге отпустили из полиции мужчину, который возлагал цветы к мемориалу
16:24 Сотрудники ГУФСИН по Свердловской области будут обучаться духовно-нравственному просвещению
14:56 Избирательные участки в Свердловской области проверили на действие в экстренных ситуациях
14:33 В Сысерти нашли мертвым майора полиции
14:05 После сноса аварийного дома жительница Каменска-Уральского осталась без жилья
12:37 В Екатеринбурге мошенники чуть не похитили 700 тысяч рублей у пенсионерки
11:32 В Екатеринбурге нашли «царские» вакцины во время археологических раскопок
10:51 Музыкальный клип о Екатеринбурге взял награды на фестивале короткометражного кино
21:49 После сообщений о смерти Навального в Екатеринбурге появились стихийные мемориалы
21:04 Фестиваль «Переборщи!» заканчивается в Сысерти
20:22 Грузовик сбил пожилую пешеходку в Ивделе
19:41 «Жизньмарт» снова просит екатеринбуржцев покормить птиц
19:07 Серьёзная травма жительницы Нижней Туры обойдётся туроператору почти в миллион
18:34 Животным екатеринбургского приюта «Клякса» срочно необходимо тепло
17:39 Синоптики предупреждают о сильных перепадах температуры в Свердловской области
17:13 Шесть автобусных маршрутов в Екатеринбурге на один день изменят схему движения
16:56 Екатеринбургские зооволонтёры спасли двух кошек
16:12 В Тавде сотрудник МЧС с очевидцем спасли двух человек из горящего дома
15:26 Белоярская прокуратура обязала администрацию поставить освещениях на улицах местного посёлка
14:51 За два года в Екатеринбурге стало на 2,5 тысячи многодетных семей больше
14:39 Росреестр Прикамья разъясняет нюансы перераспределения долей по маткапиталу
14:38 Ученые ПНИПУ разработали способ, облегчающий производство литейных отливок
14:32 Живописец выставил на продажу свои картины, чтобы помочь в сборе на лечение тюменскому мальчику
14:07 Ехавшие через Нижний Тагил пассажиры «Ласточек» пожаловались на массовую задержку поездов
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK