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Спустя три года Общество охраны памятников возобновит работу в новом составе
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня избрали нового председателя и совет в Свердловское областное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК). Общество начнет свою работу спустя три года перерыва. Об этом сообщает It's My City.
«Председателем отделения избрали Марину Сахарову, координатора движения «Реальная история», заместителем стал Дмитрий Демин, профессиональный архитектор-реставратор. Секретарем выбрали Любовь Дегтеву, координатора «Том Сойер Феста». В совет регионального ВООПИК назначили 16 человек. Среди них Алексей Кофман и Екатерина Лахтикова из сообщества «Мирные жители», администратор телеграм-канала «Деревья Екатеринбурга» Светлана Вяткина, администратор телеграм-канала «Уралмаш 2023» Ольга Беляева, архитектор-реставратор Андрей Романов, член совета по сохранению культурного наследия Дмитрий Винокуров», — сообщает новый список членов It's My City.
Организация собирается обсуждать новые законопроекты, касающихся объектов культурного наследия, а также участие членов в работе градостроительных советов в городе и регионе.
Новый заместитель Артем Демидов объяснил роспуск прошлой команды в конфликте интересов. А последней каплей, по его мнению, стал аэровокзал Уктус.
Аэровокзал Уктус – единственное сохранившееся до 2021 года довоенной здание аэропорта в России. Но в ноябре 2021 года его снесли, несмотря на протесты общественников и экспертов, требовавших присвоить зданию статус объекта культурного наследия.
«Председателем отделения избрали Марину Сахарову, координатора движения «Реальная история», заместителем стал Дмитрий Демин, профессиональный архитектор-реставратор. Секретарем выбрали Любовь Дегтеву, координатора «Том Сойер Феста». В совет регионального ВООПИК назначили 16 человек. Среди них Алексей Кофман и Екатерина Лахтикова из сообщества «Мирные жители», администратор телеграм-канала «Деревья Екатеринбурга» Светлана Вяткина, администратор телеграм-канала «Уралмаш 2023» Ольга Беляева, архитектор-реставратор Андрей Романов, член совета по сохранению культурного наследия Дмитрий Винокуров», — сообщает новый список членов It's My City.
Организация собирается обсуждать новые законопроекты, касающихся объектов культурного наследия, а также участие членов в работе градостроительных советов в городе и регионе.
Новый заместитель Артем Демидов объяснил роспуск прошлой команды в конфликте интересов. А последней каплей, по его мнению, стал аэровокзал Уктус.
Аэровокзал Уктус – единственное сохранившееся до 2021 года довоенной здание аэропорта в России. Но в ноябре 2021 года его снесли, несмотря на протесты общественников и экспертов, требовавших присвоить зданию статус объекта культурного наследия.
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