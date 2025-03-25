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В Свердловской области задержали грузовик с потенциально опасными яйцами

12.55 Пятница, 28 марта 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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В Свердловской области на трассе «Екатеринбург – Челябинск» во время совместного рейда Россельхознадзора, Сысертской ветстанции и ГАИ был остановлен грузовик с яйцами, которые он перевозил без каких-либо документов, что их делало потенциально опасными.

Как рассказали в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, в машине находилось 34 568 штук инкубационных яиц бройлеров. При этом какой-либо маркировки и ветеринарных сопроводительных документов при них не было, что является нарушением. По словам водителя, он вёз яйца индивидуальному предпринимателю в Пермский край, а отправителем было ООО «Чебаркульская птица».

В итоге «Чебаркульской птице» выдали предостережение. Помимо этого, уральское управление Россельхознадзора известило о нарушении свердловскую полицию и департамент ветеринарии региона.

В ведомстве также призывали не приобретать животных и животноводческую продукцию без документов.

«В связи с тем, что существует реальная угроза заноса инфекционных и вирусных заболеваний животных на территорию Свердловской области, управление просит жителей региона не приобретать животных и животноводческую продукцию без ветеринарных сопроводительных документов»,

– сказали в Россельхознадзоре.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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13:20 30 марта в Екатеринбурге могут ввести ограничениях для транспорта возле вблизи религиозных учреждений
12:55 В Свердловской области задержали грузовик с потенциально опасными яйцами
12:18 В Екатеринбурге из-за репетиций парада Победы изменятся автобусные маршруты
11:26 До июня екатеринбуржцам обещают привести улицы города в порядок после земляных работ
10:55 Екатеринбурженка через суд взыскала положенную выплату за уход за сыном с инвалидностью
09:49 Ночью в Екатеринбурге сгорел автосервис
09:08 В связи с жутким ДТП на Технической в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело
20:20 Стали известны подробности жуткой аварии на улице Технической в Екатеринбурге
19:50 Два из девяти свердловских пожаров минувшей среды оказались смертельными
19:33 В Белинке почтят память легендарного хореографа Евгения Панфилова
19:08 В Екатеринбурге в столкновении двух машин пострадали пять пешеходов
18:45 В Екатеринбурге расскажут о феномене «Depeche Mode»
17:51 Экс-сотрудника свердловского МинАПК признали виновным в получении взятки за бездействие
17:02 Глава СК потребовал доклад о конфликте школьниц в Екатеринбурге
16:09 В Екатеринбурге в 16-й раз пройдёт фестиваль «Стенограффия»
15:42 СК возбудил уголовное дело после гибели рабочего на складе в Екатеринбурге
15:16 Североуральские врачи спасли полуторогодовалого ребёнка от проглоченной фурнитуры
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13:57 Житель Нижнего Тагила благодаря свердловским врачам пережил внутричерепное кровоизлияние и инфаркт
13:28 Председателя красноуфимской думы Анатолия Худякова отправили под стражу
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