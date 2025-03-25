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В Свердловской области задержали грузовик с потенциально опасными яйцами
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области на трассе «Екатеринбург – Челябинск» во время совместного рейда Россельхознадзора, Сысертской ветстанции и ГАИ был остановлен грузовик с яйцами, которые он перевозил без каких-либо документов, что их делало потенциально опасными.
Как рассказали в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, в машине находилось 34 568 штук инкубационных яиц бройлеров. При этом какой-либо маркировки и ветеринарных сопроводительных документов при них не было, что является нарушением. По словам водителя, он вёз яйца индивидуальному предпринимателю в Пермский край, а отправителем было ООО «Чебаркульская птица».
В итоге «Чебаркульской птице» выдали предостережение. Помимо этого, уральское управление Россельхознадзора известило о нарушении свердловскую полицию и департамент ветеринарии региона.
В ведомстве также призывали не приобретать животных и животноводческую продукцию без документов.
Как рассказали в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, в машине находилось 34 568 штук инкубационных яиц бройлеров. При этом какой-либо маркировки и ветеринарных сопроводительных документов при них не было, что является нарушением. По словам водителя, он вёз яйца индивидуальному предпринимателю в Пермский край, а отправителем было ООО «Чебаркульская птица».
В итоге «Чебаркульской птице» выдали предостережение. Помимо этого, уральское управление Россельхознадзора известило о нарушении свердловскую полицию и департамент ветеринарии региона.
В ведомстве также призывали не приобретать животных и животноводческую продукцию без документов.
«В связи с тем, что существует реальная угроза заноса инфекционных и вирусных заболеваний животных на территорию Свердловской области, управление просит жителей региона не приобретать животных и животноводческую продукцию без ветеринарных сопроводительных документов»,
– сказали в Россельхознадзоре.
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