В Свердловской области задержали грузовик с потенциально опасными яйцами

– сказали в Россельхознадзоре.

«В связи с тем, что существует реальная угроза заноса инфекционных и вирусных заболеваний животных на территорию Свердловской области, управление просит жителей региона не приобретать животных и животноводческую продукцию без ветеринарных сопроводительных документов»,