Директор Вечерних ведомостей вышла к пикет полпредству по УрФО с обращением к Артёму Жоге и Денису Паслеру

«Постников многократно заявлял, в том числе на судах, что готов удалить якобы незаконную символику или другие какие-то посты, однако сотрудники МВД даже не дают ему выйти из спецприёмника, чтобы получить доступ к администрированию социальных сетей, подчеркну, что речь идёт о постах четырех-пяти-летней давности, при этом сегодня и того были нарушены и нормы КоАП, никаких протоколов доставления или задержания полицейские не составляли, при этом фактически удерживали его силой, он готов явится на законное составление протокола, однако мы требуем прекратить карусельные аресты, которые с подачи полицейских создают нездоровую атмосферу»,