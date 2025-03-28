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Директор Вечерних ведомостей вышла к пикет полпредству по УрФО с обращением к Артёму Жоге и Денису Паслеру
Фото: Алевтина Трынова / Вечерние ведомости
Директор Вечерним ведомостей Гузель Аиткулова вышла к полпредству по УрФО, чтобы обратиться к Артёму Жоге и Денису Паслеру по поводу преследования главного редактора Владислава Постникова.
Ранее Гузель Аиткулова записала видеообращение к назначенному на должность исполняющего обязанности губернатора Свердловской области Денису Паслеру с просьбой обратить внимание на эту ситуацию.
«Постников многократно заявлял, в том числе на судах, что готов удалить якобы незаконную символику или другие какие-то посты, однако сотрудники МВД даже не дают ему выйти из спецприёмника, чтобы получить доступ к администрированию социальных сетей, подчеркну, что речь идёт о постах четырех-пяти-летней давности, при этом сегодня и того были нарушены и нормы КоАП, никаких протоколов доставления или задержания полицейские не составляли, при этом фактически удерживали его силой, он готов явится на законное составление протокола, однако мы требуем прекратить карусельные аресты, которые с подачи полицейских создают нездоровую атмосферу»,
– сказала Гузель.
Ранее Гузель Аиткулова записала видеообращение к назначенному на должность исполняющего обязанности губернатора Свердловской области Денису Паслеру с просьбой обратить внимание на эту ситуацию.
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