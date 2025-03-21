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Шумная вечеринка в Арамиле лишила одну из тусовщиц крупной суммы

20.12 Пятница, 28 марта 2025
Фото: Юлия Кольтенберг
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В Арамиле соседский конфликт из-за ночного шума привёл к судебным разборкам. Точку в этих разбирательствах поставил Свердловский областной суд.

Вечеринка, ставшая причиной острого конфликта, случилась в Арамиле в марте 2023 года на улице Гарнизон. Жильцы одного из домов сделали замечание компании, устроившей громкую вечеринку. В ответ с балкона полетели бутылки, банки и кружки. При этом была повреждена припаркованная под окнами машина марки «Chevrolet Lacetti». Позже экспертиза оценила восстановительный ремонт машины в 122 398 рублей.
Владелица машины пыталась урегулировать вопрос с соседкой, в квартире которой и тусовались любители пошуметь, но та отказалась возмещать ущерб. Полиция в возбуждении уголовного дела отказала, тогда потерпевшая и обратилась в суд.

В ходе разбирательства хозяйка шумной квартиры признала участие в инциденте, но утверждала, что бросила только одну пластиковую бутылку, а остальные предметы кидали другие люди. Она также представила альтернативную оценку ущерба – 28 300 рублей, но Сысертский районный суд встал на сторону истицы, обязав ответчицу выплатить полную сумму ущерба, а также судебные расходы.

На этой неделе Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию ответчицы, при помощи которой та снова попыталась уйти от ответственности. Однако, облсуд оставил решение первой инстанции без изменений. Теперь арамильской тусовщице придётся выплатить соседке более 130 тысяч рублей.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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Более 22 млн рублей вернули свердловчане, оплачивая поездки в общественном транспорте через СБП
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20:12 Шумная вечеринка в Арамиле лишила одну из тусовщиц крупной суммы
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16:33 Журналисту Вечерних ведомостей не удалось задать вопрос врио губернатора Паслеру по поводу «административной карусели»
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14:11 Директор Вечерних ведомостей обратилась к врио губернатора Паслеру с просьбой обратить внимание на ситуацию с преследованием главного редактора
13:58 Жителя Лесного будут судить за травму пассажирки после пьяной поездки на гидроцикле
13:20 30 марта в Екатеринбурге могут ввести ограничениях для транспорта возле вблизи религиозных учреждений
12:55 В Свердловской области задержали грузовик с потенциально опасными яйцами
12:18 В Екатеринбурге из-за репетиций парада Победы изменятся автобусные маршруты
11:26 До июня екатеринбуржцам обещают привести улицы города в порядок после земляных работ
10:55 Екатеринбурженка через суд взыскала положенную выплату за уход за сыном с инвалидностью
09:49 Ночью в Екатеринбурге сгорел автосервис
09:08 В связи с жутким ДТП на Технической в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело
20:20 Стали известны подробности жуткой аварии на улице Технической в Екатеринбурге
19:50 Два из девяти свердловских пожаров минувшей среды оказались смертельными
19:33 В Белинке почтят память легендарного хореографа Евгения Панфилова
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18:45 В Екатеринбурге расскажут о феномене «Depeche Mode»
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