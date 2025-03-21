Шумная вечеринка в Арамиле лишила одну из тусовщиц крупной суммы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Арамиле соседский конфликт из-за ночного шума привёл к судебным разборкам. Точку в этих разбирательствах поставил Свердловский областной суд.Вечеринка, ставшая причиной острого конфликта, случилась в Арамиле в марте 2023 года на улице Гарнизон. Жильцы одного из домов сделали замечание компании, устроившей громкую вечеринку. В ответ с балкона полетели бутылки, банки и кружки. При этом была повреждена припаркованная под окнами машина марки «Chevrolet Lacetti». Позже экспертиза оценила восстановительный ремонт машины в 122 398 рублей.Владелица машины пыталась урегулировать вопрос с соседкой, в квартире которой и тусовались любители пошуметь, но та отказалась возмещать ущерб. Полиция в возбуждении уголовного дела отказала, тогда потерпевшая и обратилась в суд.В ходе разбирательства хозяйка шумной квартиры признала участие в инциденте, но утверждала, что бросила только одну пластиковую бутылку, а остальные предметы кидали другие люди. Она также представила альтернативную оценку ущерба – 28 300 рублей, но Сысертский районный суд встал на сторону истицы, обязав ответчицу выплатить полную сумму ущерба, а также судебные расходы.На этой неделе Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию ответчицы, при помощи которой та снова попыталась уйти от ответственности. Однако, облсуд оставил решение первой инстанции без изменений. Теперь арамильской тусовщице придётся выплатить соседке более 130 тысяч рублей.