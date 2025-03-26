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Жителю Омска придётся вернуть часть похищенных у пенсионерки из Артёмовского средств
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Жителю Омска, который отдал свою банковскую карту неизвестному ему лицу, придётся компенсировать часть средств, похищенных у пенсионерки из Артёмовского.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, пожилая женщина, 1960 года рождения, под руководством мошенников перевела на счета неизвестных свыше 2,2 миллиона рублей, часть из которых она перевела омичу.
Факт необоснованного обогащения был зафиксирован. Доказать законность получения крупной суммы мужчина не смог.
На основании этого прокуратурой в Первомайский районный суд Омска было направлено исковое заявление о взыскании с владельца счёта суммы неосновательного обогащения. Суд это требование удовлетворил в полном объеме.
Теперь прокуратура намерена проконтролировать фактическое исполнение судебного акта.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, пожилая женщина, 1960 года рождения, под руководством мошенников перевела на счета неизвестных свыше 2,2 миллиона рублей, часть из которых она перевела омичу.
«В ходе расследования уголовного дела установлено, что получателем части денежных средств в сумме свыше 930 тысячи рублей является житель Омска, 1980 года рождения, которым банковская карта была передана иному лицу для вывода средств»,
– сообщили в ведомстве.
Факт необоснованного обогащения был зафиксирован. Доказать законность получения крупной суммы мужчина не смог.
На основании этого прокуратурой в Первомайский районный суд Омска было направлено исковое заявление о взыскании с владельца счёта суммы неосновательного обогащения. Суд это требование удовлетворил в полном объеме.
Теперь прокуратура намерена проконтролировать фактическое исполнение судебного акта.
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