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Жителю Омска придётся вернуть часть похищенных у пенсионерки из Артёмовского средств

17.30 Пятница, 28 марта 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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Жителю Омска, который отдал свою банковскую карту неизвестному ему лицу, придётся компенсировать часть средств, похищенных у пенсионерки из Артёмовского.

Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, пожилая женщина, 1960 года рождения, под руководством мошенников перевела на счета неизвестных свыше 2,2 миллиона рублей, часть из которых она перевела омичу.

«В ходе расследования уголовного дела установлено, что получателем части денежных средств в сумме свыше 930 тысячи рублей является житель Омска, 1980 года рождения, которым банковская карта была передана иному лицу для вывода средств»,

– сообщили в ведомстве.


Факт необоснованного обогащения был зафиксирован. Доказать законность получения крупной суммы мужчина не смог.

На основании этого прокуратурой в Первомайский районный суд Омска было направлено исковое заявление о взыскании с владельца счёта суммы неосновательного обогащения. Суд это требование удовлетворил в полном объеме.

Теперь прокуратура намерена проконтролировать фактическое исполнение судебного акта.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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17:58 В выходные в Свердловской области ожидаются температурные перепады от -7 до +14°C
17:30 Жителю Омска придётся вернуть часть похищенных у пенсионерки из Артёмовского средств
16:33 Журналисту Вечерних ведомостей не удалось задать вопрос врио губернатора Паслеру по поводу «административной карусели»
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15:25 В Екатеринбурге предложили создать управляющую компанию для новых школ
14:11 Директор Вечерних ведомостей обратилась к врио губернатора Паслеру с просьбой обратить внимание на ситуацию с преследованием главного редактора
13:58 Жителя Лесного будут судить за травму пассажирки после пьяной поездки на гидроцикле
13:20 30 марта в Екатеринбурге могут ввести ограничениях для транспорта возле вблизи религиозных учреждений
12:55 В Свердловской области задержали грузовик с потенциально опасными яйцами
12:18 В Екатеринбурге из-за репетиций парада Победы изменятся автобусные маршруты
11:26 До июня екатеринбуржцам обещают привести улицы города в порядок после земляных работ
10:55 Екатеринбурженка через суд взыскала положенную выплату за уход за сыном с инвалидностью
09:49 Ночью в Екатеринбурге сгорел автосервис
09:08 В связи с жутким ДТП на Технической в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело
20:20 Стали известны подробности жуткой аварии на улице Технической в Екатеринбурге
19:50 Два из девяти свердловских пожаров минувшей среды оказались смертельными
19:33 В Белинке почтят память легендарного хореографа Евгения Панфилова
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