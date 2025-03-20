В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве 7-летнего мальчика спустя 30 лет

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге задержан 50-летний мужчина, которого обвиняют в убийстве ребёнка, совершённом 30 лет назад. По данным СУ СК России по Свердловской области, преступление долгое время оставалось нераскрытым, но современные технологии позволили установить причастность подозреваемого.По версии следствия, 20 апреля 1995 года обвиняемый похитил 7-летнего мальчика, рассчитывая получить за него выкуп. Однако впоследствии он убил ребёнка, чтобы скрыть преступление, и спрятал тело в водоёме. Мальчика обнаружили в мае того же года, но найти виновного тогда не удалось.В 2025 году следователи совместно с криминалистами и оперативниками уголовного розыска вернулись к расследованию. Они проанализировали материалы дела и провели дополнительные экспертизы, что помогло выйти на след подозреваемого.В настоящее время мужчина находится под стражей. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства преступления и собирать доказательства.