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В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве 7-летнего мальчика спустя 30 лет

15.50 Суббота, 29 марта 2025
Фото: СУ СК России по Свердловской области
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В Екатеринбурге задержан 50-летний мужчина, которого обвиняют в убийстве ребёнка, совершённом 30 лет назад. По данным СУ СК России по Свердловской области, преступление долгое время оставалось нераскрытым, но современные технологии позволили установить причастность подозреваемого.

По версии следствия, 20 апреля 1995 года обвиняемый похитил 7-летнего мальчика, рассчитывая получить за него выкуп. Однако впоследствии он убил ребёнка, чтобы скрыть преступление, и спрятал тело в водоёме. Мальчика обнаружили в мае того же года, но найти виновного тогда не удалось.

В 2025 году следователи совместно с криминалистами и оперативниками уголовного розыска вернулись к расследованию. Они проанализировали материалы дела и провели дополнительные экспертизы, что помогло выйти на след подозреваемого.

В настоящее время мужчина находится под стражей. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства преступления и собирать доказательства.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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15:19 Архитекторы возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых офисных специалистов в Свердловской области
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12:20 В Екатеринбурге разыскивают 12-летнюю девочку, пропавшую в районе Академический
11:50 В Асбесте погиб человек во время пожара в частном доме
11:24 ДТП на трассе Екатеринбург-Реж-Алапаевск: один погибший и два пострадавших
10:22 В Екатеринбурге откроется инклюзивная выставка о растениях
21:49 В Кушве заброшенная гостиница признана общественно опасной
21:03 В Екатеринбурге продолжаются касающиеся Шарташского лесопарка общественные обсуждения
20:12 Шумная вечеринка в Арамиле лишила одну из тусовщиц крупной суммы
19:50 Предприниматель из Нижнего Тагила вывез лес на 4 миллиона рублей
19:23 Чёртова дюжина пожаров прокатилась по Свердловской области в четверг
17:58 В выходные в Свердловской области ожидаются температурные перепады от -7 до +14°C
17:30 Жителю Омска придётся вернуть часть похищенных у пенсионерки из Артёмовского средств
16:33 Журналисту Вечерних ведомостей не удалось задать вопрос врио губернатора Паслеру по поводу «административной карусели»
16:07 За убийство подруги в канун Нового года будут судить жителя Сысертского района
15:51 Директор Вечерних ведомостей вышла к пикет полпредству по УрФО с обращением к Артёму Жоге и Денису Паслеру
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13:58 Жителя Лесного будут судить за травму пассажирки после пьяной поездки на гидроцикле
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