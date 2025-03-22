ДТП на трассе Екатеринбург-Реж-Алапаевск: один погибший и два пострадавших

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Свердловской области сотрудники ГИБДД расследуют обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего 29 марта на 57 километре автодороги «Екатеринбург-Реж-Алапаевск». Авария произошла около 6 часов утра.Предварительно установлено, что 22-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло», двигаясь в сторону Березовского, выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем «Тойота Аурис», за рулём которого находился 40-летний мужчина. В результате удара водитель «Фольксваген» скончался на месте.Пострадавшие — водитель и 13-летний пассажир «Тойоты» — были доставлены в больницу с различными травмами.