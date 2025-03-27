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Директор Вечерних ведомостей обратилась к врио губернатора Паслеру с просьбой обратить внимание на ситуацию с преследованием главного редактора
Кадр из видео: Гузель Аиткулова
Директор Вечерних ведомостей Гузель Аиткулова обратилась к временно исполняющему обязанности губернатора Свердловской области Денису Паслеру с просьбой обратить внимание на ситуацию с преследованием главного редактора Владислава Постникова.
Сегодня главного редактора Вечерних Ведомостей снова задержали при выходе из спецприемника. Ему грозит третий уже административный арест за посты пятилетней давности, опубликованные в телеграм-канале «Владислав Постников». Причём, у Владислава сейчас нет доступа к каналу, поэтому удалить посты, к которым возникли претензии, он не может.
Редакция считает, что «административная карусель» организована с целью давления на независимого журналиста.
В связи с этим директор издания Гузель Аиткулова обратилась к Денису Паслеру с просьбой вмешаться в ситуацию.
Добавим, что сегодня в Екатеринбурге запланирована встреча нового губернатора со СМИ.
Сегодня главного редактора Вечерних Ведомостей снова задержали при выходе из спецприемника. Ему грозит третий уже административный арест за посты пятилетней давности, опубликованные в телеграм-канале «Владислав Постников». Причём, у Владислава сейчас нет доступа к каналу, поэтому удалить посты, к которым возникли претензии, он не может.
Редакция считает, что «административная карусель» организована с целью давления на независимого журналиста.
В связи с этим директор издания Гузель Аиткулова обратилась к Денису Паслеру с просьбой вмешаться в ситуацию.
Добавим, что сегодня в Екатеринбурге запланирована встреча нового губернатора со СМИ.
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