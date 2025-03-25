Мошенники украли у жителей Екатеринбурга более 24 миллионов рублей за неделю

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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За последнюю неделю в Екатеринбурге жертвы мошенников потеряли более 24 миллионов рублей. Чаще всего злоумышленники обманывали пожилых людей.В Чкаловском районе пенсионерка 1943 года рождения лишилась 5 миллионов рублей. Ей позвонили неизвестные, пообещав «льготы» на услуги связи, а затем убедили, что за ней следят мошенники, и настоятельно рекомендовали передать деньги курьеру «для безопасности». В Октябрьском районе еще одна пенсионерка поверила лже-сотрудникам ФСБ и перевела на «безопасный счет» 2,7 миллиона рублей, думая, что спасает свои сбережения.Чтобы предупредить горожан о рисках, полиция провела рейд во всех 15 отделах Екатеринбурга.