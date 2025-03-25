В Екатеринбурге из-за репетиций парада Победы изменятся автобусные маршруты





сообщили в администрации. «В рамках подготовки к проведению парада в честь 80-й годовщины Великой Победы 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 и 29 апреля будут изменены схемы движения автобусных маршрутов по нескольким участкам улиц Дорожной и 2-й Новосибирской»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Жителям Екатеринбурга напоминают об изменении автобусных маршрутов из-за подготовки к параду Победы. В апреле ожидается девять репетиций.В эти дни с 09.00 до 14.00 в объезд будут ходить автобусы под номерами №81, №77 и №53.В связи с репетицией, как напоминают в мэрии, с 07.40 до 09.30 движение будет перекрыта по улице Дорожной, от улицы Окраинной до улицы Городской. А с 09.00 до 14.00 транспорт не будет ходить по улицам 2-й Новосибирской, Зенитчиков, Палисадной, Окраинной и Эскадронной.