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В Кушве заброшенная гостиница признана общественно опасной
Иллюстрация: AI
Прокуратура Кушвы добилась в суде решения об ограничении доступа к заброшенному аварийному зданию бывшей гостиницы. Признано, что строение представляет угрозу для горожан, как сообщает пресс-служба Свердловской областной прокуратуры.
Прокурорская проверка показала, что здание длительное время не используется, имеет серьёзные разрушения — отсутствуют окна и двери, разрушаются железобетонные плиты, а территория не огорожена. Кроме того, в помещении неоднократно возникали пожары. Несмотря на это, собственники — два физических лица — не предприняли мер для предотвращения проникновения посторонних, в том числе детей и подростков.
Прокуратура направила в суд иск с требованием обязать владельцев ограничить доступ к опасному объекту и устранить нарушения пожарной безопасности, очистив территорию от мусора. Кушвинский городской суд удовлетворил требования надзорного органа.
Теперь собственники обязаны выполнить предписанные меры, а прокуратура продолжит контролировать исполнение решения суда.
Прокурорская проверка показала, что здание длительное время не используется, имеет серьёзные разрушения — отсутствуют окна и двери, разрушаются железобетонные плиты, а территория не огорожена. Кроме того, в помещении неоднократно возникали пожары. Несмотря на это, собственники — два физических лица — не предприняли мер для предотвращения проникновения посторонних, в том числе детей и подростков.
Прокуратура направила в суд иск с требованием обязать владельцев ограничить доступ к опасному объекту и устранить нарушения пожарной безопасности, очистив территорию от мусора. Кушвинский городской суд удовлетворил требования надзорного органа.
Теперь собственники обязаны выполнить предписанные меры, а прокуратура продолжит контролировать исполнение решения суда.
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