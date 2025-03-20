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Чёртова дюжина пожаров прокатилась по Свердловской области в четверг

19.23 Пятница, 28 марта 2025
Фото: МЧС по Свердловской области
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Из 13 пожаров четверга, только пять произошли в жилом секторе. Об этом свидетельствует сводка МЧС России. При этом, к счастью, обошлось без трагических происшествий, в отличие от среды, когда в огне погибли два человека.

Без пострадавших всё же не обошлось. Одну из жительниц загоревшейся вчера в Екатеринбурге пятиэтажки на улице Машиностроителей пожарным пришлось передавать медикам — она пострадала в результате случившегося возгорания. Ещё двух человек звенья газодымозащитной службы успели вывести из дома до того, как они надышались едкого дыма. Всего же в данном случае на месте происшествия работали 16 специалистов, при том, что пожар не отличался большими масштабами и ограничился площадью в 10 квадратных метров. Как позже выяснили пожарные дознаватели, причиной пожара стала неосторожность при курении.

Значительно более крупный пожар в Екатеринбурге произошёл 27 марта на улице Полежаева — его площадь составила 70 квадратных метров. Но поскольку горело заброшенное строение и опасности для жизни и здоровья людей не было, в данном случае было задействовано 11 огнеборцев. Заброшку они потушили за 43 минуты.

Ещё один из вчерашних екатеринбургских пожаров и вовсе не потребовал трудов пожарных спецов. Он вспыхнул в девятиэтажном здании на улице Агрономической и не успел охватить более одного квадратного метра, как бы потушен самими жильцами. Тем не менее, пожарные прибыли на место и убедились, что из какой-нибудь пропущенной искры снова не возгорится пламя.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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19:23 Чёртова дюжина пожаров прокатилась по Свердловской области в четверг
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17:30 Жителю Омска придётся вернуть часть похищенных у пенсионерки из Артёмовского средств
16:33 Журналисту Вечерних ведомостей не удалось задать вопрос врио губернатора Паслеру по поводу «административной карусели»
16:07 За убийство подруги в канун Нового года будут судить жителя Сысертского района
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14:11 Директор Вечерних ведомостей обратилась к врио губернатора Паслеру с просьбой обратить внимание на ситуацию с преследованием главного редактора
13:58 Жителя Лесного будут судить за травму пассажирки после пьяной поездки на гидроцикле
13:20 30 марта в Екатеринбурге могут ввести ограничениях для транспорта возле вблизи религиозных учреждений
12:55 В Свердловской области задержали грузовик с потенциально опасными яйцами
12:18 В Екатеринбурге из-за репетиций парада Победы изменятся автобусные маршруты
11:26 До июня екатеринбуржцам обещают привести улицы города в порядок после земляных работ
10:55 Екатеринбурженка через суд взыскала положенную выплату за уход за сыном с инвалидностью
09:49 Ночью в Екатеринбурге сгорел автосервис
09:08 В связи с жутким ДТП на Технической в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело
20:20 Стали известны подробности жуткой аварии на улице Технической в Екатеринбурге
19:50 Два из девяти свердловских пожаров минувшей среды оказались смертельными
19:33 В Белинке почтят память легендарного хореографа Евгения Панфилова
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