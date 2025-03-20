Чёртова дюжина пожаров прокатилась по Свердловской области в четверг

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Из 13 пожаров четверга, только пять произошли в жилом секторе. Об этом свидетельствует сводка МЧС России. При этом, к счастью, обошлось без трагических происшествий, в отличие от среды, когда в огне погибли два человека.Без пострадавших всё же не обошлось. Одну из жительниц загоревшейся вчера в Екатеринбурге пятиэтажки на улице Машиностроителей пожарным пришлось передавать медикам — она пострадала в результате случившегося возгорания. Ещё двух человек звенья газодымозащитной службы успели вывести из дома до того, как они надышались едкого дыма. Всего же в данном случае на месте происшествия работали 16 специалистов, при том, что пожар не отличался большими масштабами и ограничился площадью в 10 квадратных метров. Как позже выяснили пожарные дознаватели, причиной пожара стала неосторожность при курении.Значительно более крупный пожар в Екатеринбурге произошёл 27 марта на улице Полежаева — его площадь составила 70 квадратных метров. Но поскольку горело заброшенное строение и опасности для жизни и здоровья людей не было, в данном случае было задействовано 11 огнеборцев. Заброшку они потушили за 43 минуты.Ещё один из вчерашних екатеринбургских пожаров и вовсе не потребовал трудов пожарных спецов. Он вспыхнул в девятиэтажном здании на улице Агрономической и не успел охватить более одного квадратного метра, как бы потушен самими жильцами. Тем не менее, пожарные прибыли на место и убедились, что из какой-нибудь пропущенной искры снова не возгорится пламя.