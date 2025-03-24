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Архитекторы возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых офисных специалистов в Свердловской области

15.19 Суббота, 29 марта 2025
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
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В первом квартале 2025 года самой высокооплачиваемой офисной вакансией в Свердловской области стала должность архитектора. Согласно данным Авито Работа, среднее зарплатное предложение для специалистов этой профессии достигло 136,2 тысячи рублей в месяц — на 60% больше, чем годом ранее.

При составлении рейтинга аналитики не учитывали профессии, где уровень дохода во многом зависит от опыта и квалификации или процентных выплат, такие как IT-специалисты, риелторы и топ-менеджеры. В расчетах рассматривались вакансии для офисных сотрудников с опытом работы от одного до трех лет.

Второе место среди самых высокооплачиваемых офисных профессий в регионе заняли супервайзеры: их средняя предлагаемая зарплата составила 98,3 тысячи рублей, что на 64% превышает показатель прошлого года.

Замыкают тройку лидеров инженеры. В первом квартале 2025 года работодатели предлагали им в среднем 89,4 тысячи рублей в месяц — на 24% больше, чем год назад.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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Более 22 млн рублей вернули свердловчане, оплачивая поездки в общественном транспорте через СБП
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15:19 Архитекторы возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых офисных специалистов в Свердловской области
14:50 Мошенники украли у жителей Екатеринбурга более 24 миллионов рублей за неделю
13:12 В Екатеринбурге суд рассмотрит иск руководителя организации «Азербайджан-Урал» к Роскомнадзору
12:42 В Свердловской области мужчина предстанет перед судом за смертельное избиение знакомого поленом
12:20 В Екатеринбурге разыскивают 12-летнюю девочку, пропавшую в районе Академический
11:50 В Асбесте погиб человек во время пожара в частном доме
11:24 ДТП на трассе Екатеринбург-Реж-Алапаевск: один погибший и два пострадавших
10:22 В Екатеринбурге откроется инклюзивная выставка о растениях
21:49 В Кушве заброшенная гостиница признана общественно опасной
21:03 В Екатеринбурге продолжаются касающиеся Шарташского лесопарка общественные обсуждения
20:12 Шумная вечеринка в Арамиле лишила одну из тусовщиц крупной суммы
19:50 Предприниматель из Нижнего Тагила вывез лес на 4 миллиона рублей
19:23 Чёртова дюжина пожаров прокатилась по Свердловской области в четверг
17:58 В выходные в Свердловской области ожидаются температурные перепады от -7 до +14°C
17:30 Жителю Омска придётся вернуть часть похищенных у пенсионерки из Артёмовского средств
16:33 Журналисту Вечерних ведомостей не удалось задать вопрос врио губернатора Паслеру по поводу «административной карусели»
16:07 За убийство подруги в канун Нового года будут судить жителя Сысертского района
15:51 Директор Вечерних ведомостей вышла к пикет полпредству по УрФО с обращением к Артёму Жоге и Денису Паслеру
15:25 В Екатеринбурге предложили создать управляющую компанию для новых школ
14:11 Директор Вечерних ведомостей обратилась к врио губернатора Паслеру с просьбой обратить внимание на ситуацию с преследованием главного редактора
13:58 Жителя Лесного будут судить за травму пассажирки после пьяной поездки на гидроцикле
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12:55 В Свердловской области задержали грузовик с потенциально опасными яйцами
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