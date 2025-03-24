Архитекторы возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых офисных специалистов в Свердловской области

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В первом квартале 2025 года самой высокооплачиваемой офисной вакансией в Свердловской области стала должность архитектора. Согласно данным Авито Работа, среднее зарплатное предложение для специалистов этой профессии достигло 136,2 тысячи рублей в месяц — на 60% больше, чем годом ранее.При составлении рейтинга аналитики не учитывали профессии, где уровень дохода во многом зависит от опыта и квалификации или процентных выплат, такие как IT-специалисты, риелторы и топ-менеджеры. В расчетах рассматривались вакансии для офисных сотрудников с опытом работы от одного до трех лет.Второе место среди самых высокооплачиваемых офисных профессий в регионе заняли супервайзеры: их средняя предлагаемая зарплата составила 98,3 тысячи рублей, что на 64% превышает показатель прошлого года.Замыкают тройку лидеров инженеры. В первом квартале 2025 года работодатели предлагали им в среднем 89,4 тысячи рублей в месяц — на 24% больше, чем год назад.