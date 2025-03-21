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В выходные в Свердловской области ожидаются температурные перепады от -7 до +14°C
Фото: Вечерние ведомости
Согласно прогнозам синоптиков, в выходные в Свердловской области ожидаются температурные перепады на 18°C за сутки, а на юго-западе – на 21°C.
Как прогнозируют специалисты «Уральского гидрометцентра», 29 и 30 марта в Свердловской области малооблачно и без осадков. Ночью ожидается -4...+1°C, а днём +9...+14°C. В субботу ночью на юго-западе региона возможно понижение до -7°C. В Екатеринбурге в выходные ночью около 0°C, днём +11...+13°C.
Ветер и в области, и в уральской столице эти дни 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Как прогнозируют специалисты «Уральского гидрометцентра», 29 и 30 марта в Свердловской области малооблачно и без осадков. Ночью ожидается -4...+1°C, а днём +9...+14°C. В субботу ночью на юго-западе региона возможно понижение до -7°C. В Екатеринбурге в выходные ночью около 0°C, днём +11...+13°C.
Ветер и в области, и в уральской столице эти дни 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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