В Екатеринбурге разыскивают 12-летнюю девочку, пропавшую в районе Академический

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге разыскивают 12-летнюю Ульяну Жильцову, которая пропала 28 марта в районе Академический.Ульяна среднего телосложения, рост — 154 см. У нее были темно-русые волосы длиной до плеч и темно-зеленые, карие глаза. Особенностью внешности является слегка выстриженная левая бровь. Девочка была одета в черную кепку с белой эмблемой, черную толстовку и жилетку, синие широкие джинсы и черные кроссовки.Розыском занимается ОП №4 УМВД России по Екатеринбургу. Все, кто располагает информацией о местонахождении Ульяны, просят сообщить по телефонам 8(343)356-42-04, 112 или 102. Также можно обратиться в горячую линию отряда «ПРОРЫВ» по номеру 89000440220.