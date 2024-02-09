Екатеринбуржцы предпочитают проводить выходные за спортом, прогулками и общением с семьей

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Екатеринбуржцы предпочитают на выходных заниматься спортом, гулять и общаться с семьей. Результатами опроса среди экономически активного населения поделился сервис SuperJob.Каждый четвертый житель Екатеринбурга связывает идеальный выходной с занятиями спортом. Прогулки предпочитает 21% опрошенных. Для 17% горожан важно провести время с родными и близкими.Также лучшими способами провести выходные считаются шашлыки (16%), посещение культурных мероприятий и здоровый сон (по 12%), простой отдых (10%), путешествие и чтение (8 и 6%) и посетить кинотеатр, встретиться с друзьями или закончить все домашние дела (3%).«Мужчины чаще ассоциируют с идеальным выходным днем выезд на охоту или рыбалку. Женщины же чаще предпочитают прогулки, шашлыки, экскурсии, походы в рестораны и шоппинг», — сообщает сервис.