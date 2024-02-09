Возрастное ограничение 18+
Екатеринбуржцы предпочитают проводить выходные за спортом, прогулками и общением с семьей
Иллюстрация: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
Екатеринбуржцы предпочитают на выходных заниматься спортом, гулять и общаться с семьей. Результатами опроса среди экономически активного населения поделился сервис SuperJob.
Каждый четвертый житель Екатеринбурга связывает идеальный выходной с занятиями спортом. Прогулки предпочитает 21% опрошенных. Для 17% горожан важно провести время с родными и близкими.
Также лучшими способами провести выходные считаются шашлыки (16%), посещение культурных мероприятий и здоровый сон (по 12%), простой отдых (10%), путешествие и чтение (8 и 6%) и посетить кинотеатр, встретиться с друзьями или закончить все домашние дела (3%).
«Мужчины чаще ассоциируют с идеальным выходным днем выезд на охоту или рыбалку. Женщины же чаще предпочитают прогулки, шашлыки, экскурсии, походы в рестораны и шоппинг», — сообщает сервис.
Каждый четвертый житель Екатеринбурга связывает идеальный выходной с занятиями спортом. Прогулки предпочитает 21% опрошенных. Для 17% горожан важно провести время с родными и близкими.
Также лучшими способами провести выходные считаются шашлыки (16%), посещение культурных мероприятий и здоровый сон (по 12%), простой отдых (10%), путешествие и чтение (8 и 6%) и посетить кинотеатр, встретиться с друзьями или закончить все домашние дела (3%).
«Мужчины чаще ассоциируют с идеальным выходным днем выезд на охоту или рыбалку. Женщины же чаще предпочитают прогулки, шашлыки, экскурсии, походы в рестораны и шоппинг», — сообщает сервис.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Всех влюблённых Музей истории Екатеринбурга поздравит фарфорово
13 февраля 2024
13 февраля 2024
Екатеринбуржцы стали чаще покупать игровые консоли и игры к ним
09 февраля 2024
09 февраля 2024