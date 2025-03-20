В Екатеринбурге продолжаются касающиеся Шарташского лесопарка общественные обсуждения

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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С 21 марта в Екатеринбурге проходят организованные администрацией города общественные обсуждения изменений в проект межевания территории Шарташского лесопарка. До 18 апреля любой горожанин может высказать своё мнение по данному проекту или сделать предложения по его правкам.Возможность оставить свои замечания и предложения по проекту межевания территории, расположенной в границах железнодорожной ветки Егоршинского подхода, Шарташского лесопарка и улицы Владимира Высоцкого, появилась на сайте обсуждения.екатеринбург.рф с сегодняшнего дня, то есть с 28 марта. Сегодня и сам проект стал открыт для ознакомления: его материалы в виде экспозиции выставлены на втором этаже здания мэрии (проспект Ленина, 24а). Экспозиция открыта для посещений в будние дни: с понедельника по четверг – с 09.00 до 18.00, в пятницу — до 17.00. Кроме того, с проектом можно ознакомиться на уже указанном сайте обсуждения.екатеринбург.рф.Для желающих оставить отзыв или предложения о проекте существует не только электронный, интернет-вариант. В письменной форме свои мысли по поводу проекта можно направить обращением в Департамент архитектуры и градостроительства (проспект Ленина, 24а, кабинет 245) или в книге учёта посетителей самой экспозиции.