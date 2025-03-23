В Асбесте погиб человек во время пожара в частном доме

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Асбесте произошёл крупный пожар, охвативший частный дом, гараж, автомобиль "ВАЗ 2107" по улице Сурикова. Площадь возгорания составила 112 квадратных метров.Как сообщает МЧС России по Свердловской области, во время тушения огня пожарные обнаружили тело погибшего. В операции по ликвидации пожара участвовали 10 специалистов и 4 единицы техники. Спасателям удалось справиться с огнём за 1 час 49 минут. Причиной происшествия стал аварийный режим работы электрооборудования.Этот случай стал одним из 18 пожаров, произошедших в регионе за сутки. В 44% случаев возгорания происходили в жилых домах, в 6% причиной стало короткое замыкание, а ещё в 6% — нарушения при установке печей. Также 18% пожаров были вызваны аварийным режимом работы электрооборудования.