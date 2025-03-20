В Екатеринбурге суд рассмотрит иск руководителя организации «Азербайджан-Урал» к Роскомнадзору

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге в Железнодорожном районном суде начнётся рассмотрение административного иска Шахина Шыхлинского, руководителя региональной общественной национально-культурной организации «Азербайджан-Урал», к Роскомнадзору. Истец оспаривает решение Управления Роскомнадзора по УрФО, которое отклонило его просьбу вынести предупреждение в адрес СМИ: телеканала «Крик-ТВ», интернет-изданий Е1.RU и URA.RU.Поводом для обращения в Роскомнадзор стали публикации в этих СМИ, которые, по мнению истца, содержат признаки клеветы и предвзятого отношения к азербайджанцам. Шыхлинский считает, что материалы унижают честь и достоинство представителей азербайджанской национальности исключительно по национальному признаку. Несмотря на это, Роскомнадзор отказал в удовлетворении требований.Теперь Шахин Шыхлинский требует признать решение Роскомнадзора незаконным и обязать ведомство вынести предупреждение в адрес указанных СМИ. Судебное заседание по делу назначено на 10 апреля 2025 года в Железнодорожном районном суде.