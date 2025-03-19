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30 марта в Екатеринбурге могут ввести ограничениях для транспорта возле вблизи религиозных учреждений
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Госавтоинспекция Свердловской области предупреждает о возможных ограничениях для транспорта вблизи религиозных учреждений в Екатеринбурге в связи с массовыми мероприятиями, которые пройдут 30 марта.
В числе религиозных учреждений, вблизи которых могут ввести транспортные ограничения указаны мечети, молельные дома, а также мусульманский духовно-просветительский центр по следующим адресам:
– переулок Воронежский, 34 – ограничения с 03.00 до 10.00;
– улица Бажова, 219 «В», литер «Д», – с 06.00 до 9.00;
– улица Артинская, 25 – с 06.00 до 9.00;
– улица Репина, 42 – с 06.00 до 10.00;
– улица Димитрова, 15 – с 06.00 до 10.00;
– улица Дружининская, 4 – с 06.00 до 10.00.
В числе религиозных учреждений, вблизи которых могут ввести транспортные ограничения указаны мечети, молельные дома, а также мусульманский духовно-просветительский центр по следующим адресам:
– переулок Воронежский, 34 – ограничения с 03.00 до 10.00;
– улица Бажова, 219 «В», литер «Д», – с 06.00 до 9.00;
– улица Артинская, 25 – с 06.00 до 9.00;
– улица Репина, 42 – с 06.00 до 10.00;
– улица Димитрова, 15 – с 06.00 до 10.00;
– улица Дружининская, 4 – с 06.00 до 10.00.
«Госавтоинспекция призывает участников дорожного процесса заранее планировать маршруты с учётом возможных временных ограничений»,
– сказали в ГАИ.
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