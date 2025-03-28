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Журналисту Вечерних ведомостей не удалось задать вопрос врио губернатора Паслеру по поводу «административной карусели»
Фото: Алевтина Трынова / Вечерние ведомости
Журналисту Вечерних ведомостей не дали задать вопрос временно исполняющему обязанности губернатора Свердловской области Денису Паслеру по поводу ситуации с «административной каруселью» главного редактора издания Владислава Постникова.
Во время сегодняшней встречи врио губернатора с представителями СМИ прозвучало лишь несколько дежурных вопросов о планах Паслера на новом посту по заранее подготовленному списку.
Вопрос по поводу вопиющей ситуации с «административной каруселью» главного редактора, которому грозит уже третий арест за посты пятилетней давности, не удалось.
Ранее публичное обращение к новому губернатору записала директор издания Гузель Аиткулова.
Во время сегодняшней встречи врио губернатора с представителями СМИ прозвучало лишь несколько дежурных вопросов о планах Паслера на новом посту по заранее подготовленному списку.
Вопрос по поводу вопиющей ситуации с «административной каруселью» главного редактора, которому грозит уже третий арест за посты пятилетней давности, не удалось.
Ранее публичное обращение к новому губернатору записала директор издания Гузель Аиткулова.
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