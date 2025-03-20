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Жителя Лесного будут судить за травму пассажирки после пьяной поездки на гидроцикле
Фото: прокуратура Свердловской области
В ЗАТО Лесной будут судить 38-летнего местного жителя, который летом прошлого года решил пьяным покататься вместе со своей подругой на гидроцикле (причём не на своём и без разрешения), и врезался в мост. В результате женщина получила тяжёлые травмы.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, мужчину обвиняют в угоне (ч. 1 ст. 166 УК РФ) и нарушении правил безопасности движения, повлекшее тяжкий вред здоровью человека (ч. 1 ст. 268 УК РФ).
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл вечером 14 июля 2024 года. По версии следствия, обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения, когда ему в голову взбрело отправиться вместе с подругой на водную прогулку по акватории Нижнетуринского пруда на реке Большая Именная. Вот только проблема была в том, что своего судна у него не было, а платить кому-то за данную услугу он, судя по всему, был не хотел. Видимо именно поэтому он решил угнать чужой гидроцикл.
Однако ничем хорошим этот «подвиг» для него и его спутницы не закончился. Из-за затуманенного алкоголем рассудка мужчина не справился с управлением и врезался в пешеходный наплавной мост.
Свою вину мужчина полностью признал.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, мужчину обвиняют в угоне (ч. 1 ст. 166 УК РФ) и нарушении правил безопасности движения, повлекшее тяжкий вред здоровью человека (ч. 1 ст. 268 УК РФ).
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл вечером 14 июля 2024 года. По версии следствия, обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения, когда ему в голову взбрело отправиться вместе с подругой на водную прогулку по акватории Нижнетуринского пруда на реке Большая Именная. Вот только проблема была в том, что своего судна у него не было, а платить кому-то за данную услугу он, судя по всему, был не хотел. Видимо именно поэтому он решил угнать чужой гидроцикл.
Однако ничем хорошим этот «подвиг» для него и его спутницы не закончился. Из-за затуманенного алкоголем рассудка мужчина не справился с управлением и врезался в пешеходный наплавной мост.
«В результате столкновения женщина, находившаяся на гидроцикле, получила телесные повреждения, повлекшие за собой причинение тяжкого вреда ее здоровью»,
– рассказали в ведомстве.
Свою вину мужчина полностью признал.
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