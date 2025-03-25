Предприниматель из Нижнего Тагила вывез лес на 4 миллиона рублей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении 68-летнего предпринимателя, обвиняемого в контрабанде стратегически важных ресурсов. По данным Нижнетагильской транспортной прокуратуры, мужчина незаконно вывез из России в иностранное государство лесоматериалы хвойных пород объёмом около 400 кубометров на сумму более 4 миллионов рублей.Следствие установило, что обвиняемый, будучи индивидуальным предпринимателем, заключил внешнеэкономический контракт и, преследуя личную выгоду, организовал незаконный экспорт древесины. Чтобы скрыть правонарушение, он предоставил в таможенные органы поддельные документы, содержащие ложные сведения о происхождении груза.Теперь мужчине предстоит ответить перед судом по статье 226.1 Уголовного Кодекса РФ («контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере»). Санкции данной статьи предусматривают серьёзные наказания, вплоть до лишения свободы, — отмечает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.