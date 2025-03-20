В Свердловской области мужчина предстанет перед судом за смертельное избиение знакомого поленом

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Следственный отдел по городу Ирбит завершил расследование уголовного дела о тяжком преступлении, совершённом 42-летним жителем Ирбитского района. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Преступление произошло 18 декабря 2024 года.По данным следствия, мужчина и его знакомый распивали спиртные напитки, после чего между ними возник конфликт. В ходе ссоры обвиняемый ударил оппонента руками, ногами и берёзовым поленом по голове, шее и рукам. От полученных травм потерпевший скончался на месте.Как сообщает СК России по Свердловской области, в ходе расследования были проведены необходимые экспертизы, в том числе судебная психиатрическая, согласно которой обвиняемый признан вменяемым. На основе собранных доказательств, включая показания свидетелей, уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.