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В Свердловской области мужчина предстанет перед судом за смертельное избиение знакомого поленом
Фото: СУ СК России по Свердловской области
Следственный отдел по городу Ирбит завершил расследование уголовного дела о тяжком преступлении, совершённом 42-летним жителем Ирбитского района. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Преступление произошло 18 декабря 2024 года.
По данным следствия, мужчина и его знакомый распивали спиртные напитки, после чего между ними возник конфликт. В ходе ссоры обвиняемый ударил оппонента руками, ногами и берёзовым поленом по голове, шее и рукам. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
Как сообщает СК России по Свердловской области, в ходе расследования были проведены необходимые экспертизы, в том числе судебная психиатрическая, согласно которой обвиняемый признан вменяемым. На основе собранных доказательств, включая показания свидетелей, уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
По данным следствия, мужчина и его знакомый распивали спиртные напитки, после чего между ними возник конфликт. В ходе ссоры обвиняемый ударил оппонента руками, ногами и берёзовым поленом по голове, шее и рукам. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
Как сообщает СК России по Свердловской области, в ходе расследования были проведены необходимые экспертизы, в том числе судебная психиатрическая, согласно которой обвиняемый признан вменяемым. На основе собранных доказательств, включая показания свидетелей, уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
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