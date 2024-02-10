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Сотрудники ГУФСИН по Свердловской области будут обучаться духовно-нравственному просвещению
Фото: ГУФСИН России по Свердловской области
Сотрудники ГУФСИН России по Свердловской области впервые в России пройдут курс занятий по программе повышения квалификации по нравственному просвещению в системе УИС в Уральском государственном горном университете. Об этом сообщил пресс-секретарь регионального ГУФСИН Александр Левченко.
Программа называется «Духовно-нравственное просвещение в системе УИС на основе традиционных ценностей». Занятия продлятся две недели. Группа обучающихся 25 человек из сотрудников уголовно-исполнительной системы.
Темы лекций: «Принципы и императивы указов Президента РФ, нормативно-правовых и доктринальных документов РФ в сохранении и укреплении традиционных российских ДНЦ, гармонизации этноконфессиональных отношений и профилактики деструктивных идеологий», «Связь Стратегии национальной безопасности РФ с системой духовной безопасности личности, общества и государства», «Профилактика деструктивных идеологий, экстремизма и идеологии терроризма в учреждениях УИС в учреждениях УИС на фоне современных рисков и вызовов» и др.
Программа называется «Духовно-нравственное просвещение в системе УИС на основе традиционных ценностей». Занятия продлятся две недели. Группа обучающихся 25 человек из сотрудников уголовно-исполнительной системы.
Темы лекций: «Принципы и императивы указов Президента РФ, нормативно-правовых и доктринальных документов РФ в сохранении и укреплении традиционных российских ДНЦ, гармонизации этноконфессиональных отношений и профилактики деструктивных идеологий», «Связь Стратегии национальной безопасности РФ с системой духовной безопасности личности, общества и государства», «Профилактика деструктивных идеологий, экстремизма и идеологии терроризма в учреждениях УИС в учреждениях УИС на фоне современных рисков и вызовов» и др.
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