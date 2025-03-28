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За убийство подруги в канун Нового года будут судить жителя Сысертского района
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Сысертском районе будут судить местного жителя, обвиняемого в убийстве своей подруги в канун Нового года.
По версии следствии, 31 декабря 2024 года во время новогоднего застолья между обвиняемым и его подругой произошёл конфликт, в ходе которого он стал избивать женщину, сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
По версии следствии, 31 декабря 2024 года во время новогоднего застолья между обвиняемым и его подругой произошёл конфликт, в ходе которого он стал избивать женщину, сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
«Сначала фигурант избивал женщину руками, а затем попавшейся под руку стамеской нанёс несколько ударов потерпевшей, отчего она погибла»,
– рассказали в СК.
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