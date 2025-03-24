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В Екатеринбурге предложили создать управляющую компанию для новых школ
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге задумались над созданием управляющую компанию для обслуживания современных школ, которые были построены в рамках государственно-частного партнёрства. Инициативу озвучил мэр Алексей Орлов, пишет ЕАН.
Он убеждён, что в новой 314-й школе много систем, которые требуют «особого отношения». Городской глава также отметил, что этот вопрос нужно поднимать на уровне региона, так как такие школы строят не только в уральской столице.
Школа №314 на 1,5 тысячи учеников стала вторым объектом, построенным в рамках государственно-частного партнёрства. Напомним, что желающих записывать своих детей в новую школу было так много, что родителям пообещали расширить количество мест, на которых готовы принять детей.
«Мы задумались над созданием УК из застройщиков, чтобы качественно содержать наши образовательные хабы. Потому что построить – это одно, а содержать – другое»,
– сказал градоначальник.
Он убеждён, что в новой 314-й школе много систем, которые требуют «особого отношения». Городской глава также отметил, что этот вопрос нужно поднимать на уровне региона, так как такие школы строят не только в уральской столице.
Школа №314 на 1,5 тысячи учеников стала вторым объектом, построенным в рамках государственно-частного партнёрства. Напомним, что желающих записывать своих детей в новую школу было так много, что родителям пообещали расширить количество мест, на которых готовы принять детей.
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