Жители Сысерти обратились к новому врио губернатора с просьбой сохранить сельхозземли

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Сегодня в Сысерти прошел массовый пикет против строительства мусоросортировочного комплекса на юге района. Десятки человек собрались, чтобы выразить протест против реализации проекта. Основной просьбой протестующих стало требование сохранить сельхозземли, которые, по их мнению, не должны быть превращены в место для мусорного полигона.Активисты выступают против строительства «экокластера» под деревней Андреевка с 2023 года. На этот раз они решили обратиться напрямую к новому врио губернатора Свердловской области Денису Паслеру. В их числе также были челябинцы, которых не устраивает перспектива соседства с будущим полигоном. Как сообщает «Сысерть. Всё обо всём», представители местных властей, хотя и были заранее приглашены на пикет, не пришли.Борьба сысертских активистов продолжается не только через пикеты, но и через попытки организовать местный референдум. Они хотят, чтобы решение о строительстве принимали непосредственно жители района. Однако местные власти многократно отказывали в проведении референдума, ссылаясь на формальные причины, и оказывали сопротивление инициативной группе через судебные инстанции.