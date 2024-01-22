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В Первоуральске начался суд над бывшим шалинским участковым
Фото: Вечерние ведомости
В Первоуральском городском суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего шалинского участкового Юрия Золотко, который рассказал о трёх трупах, спрятанных под гробом когда-то похороненной пожилой женщины.
Напомним, что Золотко дважды увольняли из полиции после его борьбы за права участковых и стремление регистрировать каждое заявление от граждан. Первый раз ему удалось восстановиться через суд. Второй раз на него после увольнения возбудили уголовное дело по части 1 статьи 115 УК РФ («умышленное причинение легкого вреда здоровью») за проступок, совершенный, как заявили в МВД, в 2022 году.
Известно, что это лишь одно из уголовных дел, возбуждённых на бывшего участкового. Так совпало, что все эти дела возбудили после того как Золотко написал заявление в СК своё начальство – по факту обнаруженного им сокрытия трёх трупов на местном кладбище.
По словам потерпевшего, который написал заявление на бывшего участкового, приходившегося ему соседом, 2 сентября 2022 года, когда он стоял у подъезда, Юрий Золотко напал на него и не менее трёх раз ударил в лицо. Впоследствии, как он утверждает, ему диагностировали перелом носа, и ему пришлось уйти на больничный. Мотив для него остался неизвестным. По его мнению, обвиняемый изначально настроен к нему агрессивно.
Потерпевший заявил, что через два дня после конфликта он написал заявление в полицию. Делать раньше он этого не стал, так как, с его же слов, он рассчитывал, что ему удастся встретиться с Золотко и обсудить произошедшее.
Ранее в защиту бывшего полицейского в Шале проходил пикет.
Напомним, что Золотко дважды увольняли из полиции после его борьбы за права участковых и стремление регистрировать каждое заявление от граждан. Первый раз ему удалось восстановиться через суд. Второй раз на него после увольнения возбудили уголовное дело по части 1 статьи 115 УК РФ («умышленное причинение легкого вреда здоровью») за проступок, совершенный, как заявили в МВД, в 2022 году.
Известно, что это лишь одно из уголовных дел, возбуждённых на бывшего участкового. Так совпало, что все эти дела возбудили после того как Золотко написал заявление в СК своё начальство – по факту обнаруженного им сокрытия трёх трупов на местном кладбище.
По словам потерпевшего, который написал заявление на бывшего участкового, приходившегося ему соседом, 2 сентября 2022 года, когда он стоял у подъезда, Юрий Золотко напал на него и не менее трёх раз ударил в лицо. Впоследствии, как он утверждает, ему диагностировали перелом носа, и ему пришлось уйти на больничный. Мотив для него остался неизвестным. По его мнению, обвиняемый изначально настроен к нему агрессивно.
Потерпевший заявил, что через два дня после конфликта он написал заявление в полицию. Делать раньше он этого не стал, так как, с его же слов, он рассчитывал, что ему удастся встретиться с Золотко и обсудить произошедшее.
Ранее в защиту бывшего полицейского в Шале проходил пикет.
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