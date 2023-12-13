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В Свердловской области на Шалинском кладбище обнаружили три трупа
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области на Шалинском кладбище под гробом когда-то похороненной пожилой женщины обнаружили три трупа. О них сообщил бывший шалинский участковый.
По данным портала «Е1», бывший правоохранитель обвинил своё руководство в том, что начальство, как утверждается, знало о спрятанных в чужой могиле трупах, но скрывало эту информацию. Известно, что два тела могут принадлежать взрослым, одно – подростку. Их отправили на экспертизу.
В СК сведения о такой «находке» подтвердили, заявив, что признаков криминальной смерти они не установили.
Издание также сообщает, что в отношении участкового, который рассказал о трупах, возбуждено уголовное дело. Он уверен, что сделали из мести.
Бабушку же, под гробом которой были спрятаны тела, перезахоронили. Родственники решили, что они не могут оставить её могилу там, так как это место уже осквернено, рассказал местный житель.
По данным портала «Е1», бывший правоохранитель обвинил своё руководство в том, что начальство, как утверждается, знало о спрятанных в чужой могиле трупах, но скрывало эту информацию. Известно, что два тела могут принадлежать взрослым, одно – подростку. Их отправили на экспертизу.
В СК сведения о такой «находке» подтвердили, заявив, что признаков криминальной смерти они не установили.
Издание также сообщает, что в отношении участкового, который рассказал о трупах, возбуждено уголовное дело. Он уверен, что сделали из мести.
Бабушку же, под гробом которой были спрятаны тела, перезахоронили. Родственники решили, что они не могут оставить её могилу там, так как это место уже осквернено, рассказал местный житель.
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