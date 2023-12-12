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Заявившей свою кандидатуру на пост президента эпатажной екатеринбурженке не хватило одной подписи
Скрин из социальной сети
Выпускнице Уральской государственной архитектурной академии, блогерше и визажистке Раде Русских, которая заявила свою кандидатуру на пост президента России, не хватило одной подписи для выдвижения.
Об этом она сообщила на своей странице в запрещенной в России социальной сети Instagram* после встречи с избирателями, состоявшейся накануне, 17 декабря, в Москве. Однако отказываться от своей идеи сразу Рада Русских не намерена, поэтому она заявила, что «они пойдут на второй круг», чтобы собрать необходимое количество подписей.
Напомним, о планах эпатажной екатеринбурженки баллотироваться в президенты стало известно на прошлой неделе.
Выборы президента запланированы на 17 марта 2024 года.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.
Об этом она сообщила на своей странице в запрещенной в России социальной сети Instagram* после встречи с избирателями, состоявшейся накануне, 17 декабря, в Москве. Однако отказываться от своей идеи сразу Рада Русских не намерена, поэтому она заявила, что «они пойдут на второй круг», чтобы собрать необходимое количество подписей.
Напомним, о планах эпатажной екатеринбурженки баллотироваться в президенты стало известно на прошлой неделе.
Выборы президента запланированы на 17 марта 2024 года.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.
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Эпатажная екатеринбурженка решила выдвигать свою кандидатуру на пост президента России
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