Эпатажная екатеринбурженка решила выдвигать свою кандидатуру на пост президента России

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Выпускница Уральской государственной архитектурной академии, блогерша и визажистка Рада Русских заявила, что намерена выдвигать свою кандидатуру на выборы президента Российской Федерации. В качестве серьёзности этих своих намерений, она запустила первичный сбор подписей за неё и опубликовала официальное уведомление о проведении в Москве собрания сторонников.«Дорогие! В этом году я самовыдвиженец на выборах президента РФ. Мне нужно 500 живых подписей, заверенных нотариусом, на мероприятии, чтобы ЦИК принял мою заявку. Это первый этап, это ещё не финальные выборы. Да, я понимаю, что вы не были никогда на выборах», — обратилась Рада Русских к своим подписчикам через соцсети.Рада Русских приобрела широкую известность в узких кругах эпатажными заявлениями и неординарной внешностью. Пробует себя в разных сферах деятельности, включая выпуск косметики имени себя любимой, уроки визажа, зоозащита и даже эзотерические практики. Одно из главных достижений до сей поры — попадание на обложку популярного глянцевого журнала «Hello». В особых увлечениях политикой ранее замечена не была.Напомним, выборы президента Российской Федерации запланированы на март 2024 года. Пока что в качестве кандидатов на них заявились только журналистка Екатерина Дунцова, депутат города Долгопрудный Борис Надеждин, политик Анатолий Рабинович и нынешний арестант Игорь Стрелков/Гиркин. Ну, и ныне действующий скромно дал себя уговорить пойти на ещё один срок.