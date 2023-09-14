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Родители учеников екатеринбургской школы, из которой уволились 20 учителей, потребовали встречи с директором
Фото: Алексей Земляков / 66.RU
Сегодня в Екатеринбурге собрались на митинг родители учеников школы №22, из которой ранее уволились 20 учителей. Они добивались встречи с директором.
Как пишет портал 66.RU со ссылкой на родителей, учителя массово увольняются из школы №22 из-за конфликтов с новым директором – Ильей Смирновым. В связи с этим занятия вести некому. Например, с 1 сентября в некоторых классах не были ни одного урока русского языка.
Родители учеников пришли на встречу с директором, чтобы разобраться с проблемами. Однако оказалось, что личные приемы он не проводит.
В один момент вообще перестали пускать родителей в школу. По их словам, такое поручение директор дал охране, якобы пригрозив увольнением в случае невыполнения приказа.
Родители недовольны не только пробелами в расписании, но и проблемами с финансированием школы.
Собравшиеся также заявляют, что теперь учителям приходится терпеть унижения и угрозы со стороны нового руководителя. Это подтвердила и одна из уволившихся преподавателей.
Родители обращались в департамент образования, но решить проблемы это не помогло. Пришел ответ, что с директора взяли объяснения, и установлено, что вакансий нет. Хотя собравшиеся утверждают, что сами находили объявления на сайтах. Объявление о найме учителей есть и на здании школы.
Теперь родители подали электронное заявление в прокуратуру. Сегодня утром Илья Смирнов все-таки пустил их к себе. Однако с журналистами разговаривать он отказался.
Как пишет портал 66.RU со ссылкой на родителей, учителя массово увольняются из школы №22 из-за конфликтов с новым директором – Ильей Смирновым. В связи с этим занятия вести некому. Например, с 1 сентября в некоторых классах не были ни одного урока русского языка.
Родители учеников пришли на встречу с директором, чтобы разобраться с проблемами. Однако оказалось, что личные приемы он не проводит.
«Я прихожу, в кабинете его голос: "Меня нет на месте". Как после этого находить общий язык с директором?»,
– рассказала порталу одна из мам.
В один момент вообще перестали пускать родителей в школу. По их словам, такое поручение директор дал охране, якобы пригрозив увольнением в случае невыполнения приказа.
Родители недовольны не только пробелами в расписании, но и проблемами с финансированием школы.
«Мы для директора потенциальные инвесторы. У него деньги на первом месте. Он на первом собрании сразу сказал, что школе нужна финансовая помощь. Это похоже на вымогательство»,
– жалуется одна из матерей.
Собравшиеся также заявляют, что теперь учителям приходится терпеть унижения и угрозы со стороны нового руководителя. Это подтвердила и одна из уволившихся преподавателей.
«Уволилась из-за грубого отношения, вранья и неисполненных обещаний. Он регулярно говорил, что мы не достойны ничего, что он нас сломает. Что мы не отрабатываем свою зарплату, поэтому должны работать по 12 часов в день. Работала около 10 лет здесь. Очень люблю эту школу, тяжело было расставаться с ребятами и родителями»,
– рассказала порталу учительница.
Родители обращались в департамент образования, но решить проблемы это не помогло. Пришел ответ, что с директора взяли объяснения, и установлено, что вакансий нет. Хотя собравшиеся утверждают, что сами находили объявления на сайтах. Объявление о найме учителей есть и на здании школы.
Теперь родители подали электронное заявление в прокуратуру. Сегодня утром Илья Смирнов все-таки пустил их к себе. Однако с журналистами разговаривать он отказался.
«По данным департамента образования Екатеринбурга, школу покинуло несколько педагогов, из них четыре пенсионного возраста с выходом на пенсию и шесть по собственному желанию. С родителями учеников 15 сентября встретился директор департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко. Он проинформировал родителей о том, что оставшаяся нагрузка на время будет перераспределена между другими учителями и предпринимаются все меры по поиску новых педагогов. Ситуация находится под особым контролем министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрия Биктуганова»,
– заявили в департаменте информполитики области.
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