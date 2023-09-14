Родители учеников екатеринбургской школы, из которой уволились 20 учителей, потребовали встречи с директором





– рассказала порталу одна из мам. «Я прихожу, в кабинете его голос: "Меня нет на месте". Как после этого находить общий язык с директором?»,





– жалуется одна из матерей. «Мы для директора потенциальные инвесторы. У него деньги на первом месте. Он на первом собрании сразу сказал, что школе нужна финансовая помощь. Это похоже на вымогательство»,





– рассказала порталу учительница. «Уволилась из-за грубого отношения, вранья и неисполненных обещаний. Он регулярно говорил, что мы не достойны ничего, что он нас сломает. Что мы не отрабатываем свою зарплату, поэтому должны работать по 12 часов в день. Работала около 10 лет здесь. Очень люблю эту школу, тяжело было расставаться с ребятами и родителями»,





– заявили в департаменте информполитики области. «По данным департамента образования Екатеринбурга, школу покинуло несколько педагогов, из них четыре пенсионного возраста с выходом на пенсию и шесть по собственному желанию. С родителями учеников 15 сентября встретился директор департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко. Он проинформировал родителей о том, что оставшаяся нагрузка на время будет перераспределена между другими учителями и предпринимаются все меры по поиску новых педагогов. Ситуация находится под особым контролем министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрия Биктуганова»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости