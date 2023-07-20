Четыре миллиона рублей потратят на ремонт «советской» трибуны в Нижнем Тагиле

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Администрация города Нижний Тагил ищет исполнителя работ по ремонту трибун на Театральной площади города. Соответствующий лот появился на сайте государственных закупок на прошлой неделе.Согласно условиям тендера, подрядчик должен частично заменить облицовочную плитку на трибунах в тех местах, где это требуется. Замене подлежит примерно 70 процентов облицовки. Работы должны быть закончены к 13 октябрю 2023 года. Стоимость госзаказа — 4 миллиона бюджетных средств.Как выяснили журналисты информационного агентства «Все новости», герб Советского Союза, который многие десятилетия украшает трибуны на Театральной площади, останется на месте. По словам начальника управления городским хозяйством Нижнего Тагила Андрея Лебедева, вопрос о демонтаже герба СССР не стоял — необходимо лишь обновить трибуны, ничего в них не изменяя.Театральная площадь — главная площадь Нижнего Тагила. Она была сформирована в городе в середине 20-го века. В советское время на ней проходили митинги и демонстрации. Для официальных выступлений использовалась и трибуна, которая появилась на площади в 70-ые годы. Сейчас помимо официозных мероприятий площадь с трибуной становится местом проведения концертов, народных гуляний и прочих культмассовых мероприятий.