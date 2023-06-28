Следователи обратились к свердловскому губернатору и Минздраву, чтобы помочь Мише Бахтину со СМА

– сообщается в телеграм-канале «Не для протокола».

«Такое решение принято в правительстве Свердловской области после письма из следственного комитета. При этом родителей еще раз предупредят, что последствия для здоровья ребенка могут быть непредсказуемыми – нет подтвержденных случаев безопасного использования "Спинразы" после препарата "Золгенсма"»,