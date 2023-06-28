Возрастное ограничение 18+
Следователи обратились к свердловскому губернатору и Минздраву, чтобы помочь Мише Бахтину со СМА
Скриншот видеообращения
Следователи повторно направили письма в министерство здравоохранения Свердловской области и губернатору Евгению Куйвашеву, чтобы помочь решить вопрос с лечением Миши Бахтина. У мальчика спинальная мышечная атрофия.
Напомним, что врачи ОДКБ, несмотря на решение суда, отказываются предоставить Мише Бахтину препарат «Спинраза». Они ссылаются на то, что России якобы нет доказательно подтвержденных случаев безопасного использования препарата «Спинраза» после укола «Золгенсма».
Родители мальчика 29 июня были на приеме у исполняющего обязанности главы свердловского СУ СР Анатолия Надбитова. Как рассказал «Вечерним ведомостям» Дмитрий Бахтин, Надбитов пообещал остро заняться вопросом обеспечением ребенка лекарством. Также руководитель регионального СКР сказал, что к понедельнику областной Минздрав и правительство области должны дать ответ по обеспечению мальчика лекарством.
Вчера Дмитрий Бахтин под постом в сообществе СУ СКР по Свердловской области во «ВКонтакте» написал, что вопрос с обеспечением Миши пока так и не решен. В комментариях старший помощник руководителя управления Александр Шульга ответил отцу мальчика, что по указанию Анатолия Надбитова следственным управлением повторно направлены письма в министерство здравоохранения области, а также губернатору.
3 июня в близком к губернатору телеграм-канале «Не для протокола» появилась информация, что уже сегодня родителям Миши Бахтина предложат поставить мальчику укол «Спинразы».
Дмитрий Бахтин сообщил «Вечерним ведомостям», что их пока об этом решении никто не оповещал.
Ранее мы писали, что следственным отделом по Ленинскому району Екатеринбурга 4 августа 2022 годы было возбуждено уголовное дело, связанное с лечением Миши Бахтина, по части 1 статьи 293 (халатность) в отношении неустановленных лиц ОДКБ. Почти год оно не имело никакого движения. Недавно дело передали в 5-й отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области.
Напомним, что врачи ОДКБ, несмотря на решение суда, отказываются предоставить Мише Бахтину препарат «Спинраза». Они ссылаются на то, что России якобы нет доказательно подтвержденных случаев безопасного использования препарата «Спинраза» после укола «Золгенсма».
Родители мальчика 29 июня были на приеме у исполняющего обязанности главы свердловского СУ СР Анатолия Надбитова. Как рассказал «Вечерним ведомостям» Дмитрий Бахтин, Надбитов пообещал остро заняться вопросом обеспечением ребенка лекарством. Также руководитель регионального СКР сказал, что к понедельнику областной Минздрав и правительство области должны дать ответ по обеспечению мальчика лекарством.
Вчера Дмитрий Бахтин под постом в сообществе СУ СКР по Свердловской области во «ВКонтакте» написал, что вопрос с обеспечением Миши пока так и не решен. В комментариях старший помощник руководителя управления Александр Шульга ответил отцу мальчика, что по указанию Анатолия Надбитова следственным управлением повторно направлены письма в министерство здравоохранения области, а также губернатору.
3 июня в близком к губернатору телеграм-канале «Не для протокола» появилась информация, что уже сегодня родителям Миши Бахтина предложат поставить мальчику укол «Спинразы».
«Такое решение принято в правительстве Свердловской области после письма из следственного комитета. При этом родителей еще раз предупредят, что последствия для здоровья ребенка могут быть непредсказуемыми – нет подтвержденных случаев безопасного использования "Спинразы" после препарата "Золгенсма"»,
– сообщается в телеграм-канале «Не для протокола».
Дмитрий Бахтин сообщил «Вечерним ведомостям», что их пока об этом решении никто не оповещал.
«Мы вообще не в курсе, нас никто не оповестил. Просто есть информация в сети. Родителей не предупредили»,
– отметил отец мальчика.
Ранее мы писали, что следственным отделом по Ленинскому району Екатеринбурга 4 августа 2022 годы было возбуждено уголовное дело, связанное с лечением Миши Бахтина, по части 1 статьи 293 (халатность) в отношении неустановленных лиц ОДКБ. Почти год оно не имело никакого движения. Недавно дело передали в 5-й отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге опекуна Далера Бобиева обвинили в убийстве мальчика, истязании и мошенничестве
30 июня 2023
30 июня 2023