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Главу екатеринбургского «Мемориала»* оштрафовали по статье о дискредитации ВС РФ
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Председателя екатеринбургского общества «Мемориал»* Алексея Мосина оштрафовали на 100 тысяч рублей по статье о дискредитации использования российской армии.
Ленинский районный суд Екатеринбурга признал Алексея Мосина виновным как должностное лицо по статье 20.3.3 КоАП РФ из-за фотографии с пацифистского митинга на сайте «Уральского Мемориала»*.
Мосин и его адвокат Роман Качанов сообщали в суде, что митинг проходил еще 12 февраля 2022 года, а сам Мосин никогда не являлся администратором сайта. Однако судом эти доводы были отвергнуты.
Ранее екатеринбургский «Мемориал»* оштрафовали на 300 тысяч рублей по статье о дискредитации вооруженных сил России за публикации на сайте «Уральского Мемориала»*.
*Екатеринбургское общество «Мемориал» внесено Минюстом РФ в реестр иноагентов
Ленинский районный суд Екатеринбурга признал Алексея Мосина виновным как должностное лицо по статье 20.3.3 КоАП РФ из-за фотографии с пацифистского митинга на сайте «Уральского Мемориала»*.
Мосин и его адвокат Роман Качанов сообщали в суде, что митинг проходил еще 12 февраля 2022 года, а сам Мосин никогда не являлся администратором сайта. Однако судом эти доводы были отвергнуты.
Ранее екатеринбургский «Мемориал»* оштрафовали на 300 тысяч рублей по статье о дискредитации вооруженных сил России за публикации на сайте «Уральского Мемориала»*.
*Екатеринбургское общество «Мемориал» внесено Минюстом РФ в реестр иноагентов
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