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Екатеринбургский «Мемориал»* оштрафовали на 300 тысяч по статье о дискредитации ВС РФ

11.53 Четверг, 1 июня 2023
Политика
Фото: Марина-Майя Говзман
Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал местное отделение «Мемориала»* по статье о дискредитации вооруженных сил России (20.3.3 КоАП РФ). Размер штрафа составил 300 тысяч рублей. Об этом сообщил Алексей Мосин, выступавший в суде в качестве представителя общества.

Поводом для составления протоколов стали две публикации на сайте «Уральский Мемориал»*.

Напомним, что к председателю общества «Мемориал»* в Екатеринбурге Алексею Мосину 27 апреля приходили сотрудники полиции, которые оформили на него два протокола по статье о дискредитации использования российской армии.

«Меня обвиняют в том, что я как руководитель сайта, допустил размещение этих материалов. Я пояснил, что я не являюсь руководителем сайта, я избранный председатель "Екатеринбургского Мемориала"*, не распоряжаюсь сайтом. Кто администратор сайта, пусть сами выясняют»,

– сказал тогда «Вечерним ведомостям» Алексей Мосин.


*Правозащитная организация «Мемориал» внесена Минюстом в реестр иностранных агентов

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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15:24 В Лесном вынесли приговор по уголовному делу о смертельном ДТП с участием автобуса
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