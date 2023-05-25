Екатеринбургский «Мемориал»* оштрафовали на 300 тысяч по статье о дискредитации ВС РФ

– сказал тогда «Вечерним ведомостям» Алексей Мосин.

«Меня обвиняют в том, что я как руководитель сайта, допустил размещение этих материалов. Я пояснил, что я не являюсь руководителем сайта, я избранный председатель "Екатеринбургского Мемориала"*, не распоряжаюсь сайтом. Кто администратор сайта, пусть сами выясняют»,