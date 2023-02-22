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Екатеринбурженка вышла на пикет против вырубки леса на Широкой Речке
Общество
Фото: It's My City
На площади 1905 года в Екатеринбурге женщина вышла на пикет против вырубки и застройки «круглого леса» в районе Широкой Речки. Об этом сообщает It's My City.
Участница пикета рассказала, что выход с плакатом к администрации города – это единственный оставшийся вариант обратить внимание властей на несправедливость.
К женщине уже подходили сотрудники полиции, проверяли документы. Но задерживать участницу пикета не стали, она по-прежнему стоит с плакатом.
Напомним, что 17 февраля был выдан порубочный билет на 900 кубометров леса на Широкой Речке. По словам председателя расположенного рядом с лесом СНТ «40 лет Октября» Сергея Екимова, билет подписан главой города Алексеем Орловым.
После вырубки леса за садовыми участками застройщик из Кирова намерен возвести там около 140 тысяч квадратных метров жилья. В прошлом году «Вечерние ведомости» писали, что это за компания, и как единственный лес в окру́ге оказался размежеван под застройку.
Участница пикета рассказала, что выход с плакатом к администрации города – это единственный оставшийся вариант обратить внимание властей на несправедливость.
К женщине уже подходили сотрудники полиции, проверяли документы. Но задерживать участницу пикета не стали, она по-прежнему стоит с плакатом.
Напомним, что 17 февраля был выдан порубочный билет на 900 кубометров леса на Широкой Речке. По словам председателя расположенного рядом с лесом СНТ «40 лет Октября» Сергея Екимова, билет подписан главой города Алексеем Орловым.
После вырубки леса за садовыми участками застройщик из Кирова намерен возвести там около 140 тысяч квадратных метров жилья. В прошлом году «Вечерние ведомости» писали, что это за компания, и как единственный лес в окру́ге оказался размежеван под застройку.
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