В Екатеринбург заходит новый застройщик – компания кировского олигарха Гозмана
Именно он планирует начать застраивать лес на Широкой речке
Общество
В феврале «Вечерние ведомости» писали про протест жителей Широкой речки против планов по вырубке леса, сохранившегося на живописной горке в районе улиц Косотурская – 7-й участок и являющегося последним вечнозелёным уголком в окру́ге.
Местные жители привыкли связывать планы по строительству с компанией «Палникс», возведшей рядом одноимённый коттеджный посёлок, однако директор по развитию «ПКФ «Палникс» Вадим Шамшурин в беседе с «Вечерними ведомостями» рассказал, что данный участок больше им не принадлежит и будет осваиваться другой компанией. Мы узнали, какой. В регионе её ещё не знают – как выяснилось, это дебютный проект застройщика в Свердловской области. Подробнее – на veved.ru
— Это уже не проект «Палникса», но в защиту проекта «Красная горка» (именно так назывался проект застройки леса по периметру среднеэтажными домами — прим. ред.) могу сказать одно – мы в течение почти 20 лет занимались этим участком, он изначально был отдан нам под ИЖС. Году в 2013 начальник главархитектуры Михаил Вяткин предложил нам вместо ИЖС построить что-то высотное. Потому что на месте ИЖС же всегда вырубается весь лес, а при высотной застройке часть леса можно сохранить. И нам предлагали построить и 12-этажку, было и много разных других предложений.
И в конце концов мы остановились на среднеэтажном жилье с сохранением зелёной растительности. Нам сделала проект фирма «Алкута», но с точки зрения экономики этот вариант не прошёл.
Потом мы обратились в бюро OSA, которое нарисовало нам 3-5 этажные дома – проект был более простой, но при этом более экономически целесообразный, — сказал Вадим Шамшурин в разговоре с veved.ru.
Шамшурин поспешил успокоить тех, кто опасается, что на месте леса появятся «человейники», которыми в последнее время активно застроили другие улицы на Широкой речке.
— Было издано постановление главы города, по которому из 32 га, принадлежавших «Палниксу», 16 га отводилось под строительство мало- и среднеэтажного жилья в 4-8 этажей. Но чтобы не было такого, чтоб там можно было построить 9-12 этажные дома, для этого было выписано отдельное постановление главы города, которым была ограничена ещё и этажность. Также была ограничена и площадь квартир. Там в общей сложности должно быть 115 тысяч квадратных метров жилья. На оставшихся 16 га предполагалось сохранить лес, то есть вместе с зелёной зоной, которая находится на участке центра «Урал без наркотиков», леса остаётся порядка 36 га, — добавляет Шамшурин.
К протестам садоводов директор по развитию «Палникса» относится скептически:
— Садоводы загадили лес и устроили там свалку. У меня такое ощущение, что они там срут в прямом смысле слова. То, что люди используют этот лес для прогулок, – абсурд.
— Моё видение: это городская черта, и там должны строиться дома. К сожалению или к счастью, это уже не наш проект, но я как житель «Палникса» буду следить за его реализацией, — сказал Шамшурин «Вечерним ведомостям».
— Проект мы не реализовали, но тем не менее мы на эту территорию получили все разрешения, которые только существуют – вплоть до разрешения на строительство автодороги. Мы сделали техприсоединения, чтобы обеспечить всю территорию достаточным количеством электроэнергии, газа, чтобы сюда провели канализацию. И даже запланировали строительство водовода за свой счёт. То есть вся территория готова для застройки, — сказал Шамшурин.
«Вечерние ведомости» нашли в картотеке судебных дел и другие свидетельства того, что необходимая юридическая почва для будущей застройки готовилась на протяжении последних нескольких лет. Так, в 2019 году в Ленинском районном суде «Палниксу» и ООО «Красная горка» удалось добиться исключения территории, определённой под застройку, из зоны городских лесов – установленный МБУ «Екатеринбургское лесничество» и утверждённый постановлением главы Екатеринбурга № 1000 от 14.04.2014 года регламент в отношении данных земельных участков, решением суда был признан недействующим.
После этого в Арбитражном суде Свердловской области ПКФ «Палникс» и ООО «Красная горка» выиграли суд уже у областного Минприроды – в августе 2021 года суд признал незаконным бездействие министерства по вопросу исключения из государственного лесного реестра сведений о лесных участках, попадающих в пятно застройки. Таким образом сосновый лес, имеющийся на участке, по документам перестал быть лесом.
А буквально недавно, в начале июня 2022 года, в том же арбитраже «Красной горке» удалось отбиться от претензий Администрации Екатеринбурга, пытавшейся взыскать арендную плату за пользование участками. Судья, полностью отказывая мэрии в исковых требованиях, аргументировала это тем, что с 2017 года участки не могли использоваться по прямому назначению, то есть для строительства зданий.
Вадим Шамшурин не стал озвучивать нового инвестора, но мы заказали выписки и узнали, кто сейчас стоит за проектом застройки.
Согласно выписке из ЕГРЮЛ, после выигрыша «Красной горкой» и «Палниксом» процессов в Ленинском райсуде Екатеринбурге и Арбитражном суде Свердловской области, у ООО «Красная горка» полностью сменились владельцы – в октябре 2021 года новым учредителем с долей 99,9% стало созданное за несколько дней до этого ООО Спецзастройщик «Железно Екатеринбург», оставшийся 0,1% перешёл к её директору Юрию Захарову.
Несмотря на название, компания зарегистрирована не в Екатеринбурге, а в Кирове. В этом городе и началась история группы компаний «Железно», на настоящий момент, если верить официальному сайту, реализовавшей в общей сложности 15 проектов в трёх городах – помимо Кирова это Ижевск и Ульяновск. В планах у компании – расширение на восток: Набережные Челны, Пермь и Екатеринбург.
У организаций-спецзастройщиков «Железно Ульяновск», «Железно Ижевск», «Железно Набережные Челны» и «Железно Екатеринбург» один и тот же учредитель – всеми 100 процентами уставного капитала владеет Константин Маркович Гозман.
Гозман известен как один из главных кировских олигархов, входит в список Forbes, в 2011 – 2021 годах был депутатом Законодательного собрания Кировской области – избирался от «Единой России», являясь также членом президиума регионального политсовета партии власти. Оппозиционный политик Леонид Гозман*, к слову, приходится дальним родственников Константину Гозману, но, если верить его словам, сказанным «Коммерсанту», практически не общается с ним.
Главным активом Константина Гозмана считается агрохолдинг «Дороничи», занимающий больше 70% рынка сельхозпродукции Кировской области. В последние годы Гозман также активно занялся девелопментом.
Константин Гозман входит в общественный совет при УМВД по Кировской области. В связи с этим в ряде СМИ ему приписывали тесные связи с силовыми структурами – особенно когда разгорелся скандал с лётчиком Николаем Виненко. Так, издание «Блокнот» сообщало, что приобретённый для нужд агрохолдинга вертолёт Airbus A130 использовался по большей части как VIP-такси первых лиц холдинга и высокопоставленных чиновников, а когда Виненко предал эту информацию огласке, на него возбудили уголовное дело за мошенничество, отмывание средств и клевету. Виненко, на тот момент уже уволившегося из «Дороничей», задержали в аэропорту Краснодара и этапировали в СИЗО Кирова, в котором он провёл около месяца. В своих выступлениях после перевода под подписку о невыезде Виненко неоднократно называл своё уголовное преследование местью Гозмана. Следствие по делу Виненко в настоящее время продолжается.
В самой ГК «Железно» «Вечерним ведомостям» подтвердили, что намерены осваивать участок на Широкой речке.
На вопрос о том, почему компания решила зайти в Екатеринбург, в «Железно» ответили, что выбор определили несколько факторов: город-миллионник, активная жизненная позиция граждан и бизнеса, высоко конкурентный рынок – реализация высоких амбиций застройщика.
На указанном участке кировский застройщик планирует возвести более 136 тысяч квадратных метров жилья (что больше озвученной Шамшуриным предельной величины жилых «квадратов»). Руководитель операционного маркетинга ГК «Железно» Ольга Поскребышева сказала «Вечерним ведомостям», что ни проект «Алкуты», ни проект OSA реализован не будет – застройщик будет реализовывать иной проект, который в настоящее время разрабатывается. Планируемые сроки реализации – 2026-й год.
Если проект будет реализован, то он займёт значительное место в портфолио застройщика – общая площадь жилья в 15-ти реализованных проектах ГК «Железно» на данный момент составляет 388 102 квадратных метра.
Уже реализованные проекты застройщика в целом вписываются в концепцию, озвученную Шамшуриным, – так, один из наиболее известных жилых комплексов, «ZNAK Город будущего» в Ижевске, выигрывавший в градостроительном конкурсе «ТОП ЖК – 2021», имеет максимальную высоту домов в 8 этажей.
Вопрос, устроит ли этот проект жителей близлежащих садов, остаётся открытым – их жители, как показали протесты в начале этого года, уже быстро самоорганизовывались, когда обнаруживали признаки строительных работ. По словам представителей ГК «Железно», работы ведутся и в настоящее время – проектно-изыскательские.
*Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных СМИ-иноагентов
Местные жители привыкли связывать планы по строительству с компанией «Палникс», возведшей рядом одноимённый коттеджный посёлок, однако директор по развитию «ПКФ «Палникс» Вадим Шамшурин в беседе с «Вечерними ведомостями» рассказал, что данный участок больше им не принадлежит и будет осваиваться другой компанией. Мы узнали, какой. В регионе её ещё не знают – как выяснилось, это дебютный проект застройщика в Свердловской области. Подробнее – на veved.ru
Нереализованный проект «Палникса» ушёл с молотка
— Это уже не проект «Палникса», но в защиту проекта «Красная горка» (именно так назывался проект застройки леса по периметру среднеэтажными домами — прим. ред.) могу сказать одно – мы в течение почти 20 лет занимались этим участком, он изначально был отдан нам под ИЖС. Году в 2013 начальник главархитектуры Михаил Вяткин предложил нам вместо ИЖС построить что-то высотное. Потому что на месте ИЖС же всегда вырубается весь лес, а при высотной застройке часть леса можно сохранить. И нам предлагали построить и 12-этажку, было и много разных других предложений.
Строить жильё планируют в этом лесу
И в конце концов мы остановились на среднеэтажном жилье с сохранением зелёной растительности. Нам сделала проект фирма «Алкута», но с точки зрения экономики этот вариант не прошёл.
От реализации этого проекта, разработанного фирмой «Алкута», в итоге все застройщики отказались
Потом мы обратились в бюро OSA, которое нарисовало нам 3-5 этажные дома – проект был более простой, но при этом более экономически целесообразный, — сказал Вадим Шамшурин в разговоре с veved.ru.
Шамшурин поспешил успокоить тех, кто опасается, что на месте леса появятся «человейники», которыми в последнее время активно застроили другие улицы на Широкой речке.
— Было издано постановление главы города, по которому из 32 га, принадлежавших «Палниксу», 16 га отводилось под строительство мало- и среднеэтажного жилья в 4-8 этажей. Но чтобы не было такого, чтоб там можно было построить 9-12 этажные дома, для этого было выписано отдельное постановление главы города, которым была ограничена ещё и этажность. Также была ограничена и площадь квартир. Там в общей сложности должно быть 115 тысяч квадратных метров жилья. На оставшихся 16 га предполагалось сохранить лес, то есть вместе с зелёной зоной, которая находится на участке центра «Урал без наркотиков», леса остаётся порядка 36 га, — добавляет Шамшурин.
Этой зимой садоводы из расположенных рядом СНТ выходили на протест против вырубки леса.
К протестам садоводов директор по развитию «Палникса» относится скептически:
— Садоводы загадили лес и устроили там свалку. У меня такое ощущение, что они там срут в прямом смысле слова. То, что люди используют этот лес для прогулок, – абсурд.
— Моё видение: это городская черта, и там должны строиться дома. К сожалению или к счастью, это уже не наш проект, но я как житель «Палникса» буду следить за его реализацией, — сказал Шамшурин «Вечерним ведомостям».
«Палникс» подготовил почву
— Проект мы не реализовали, но тем не менее мы на эту территорию получили все разрешения, которые только существуют – вплоть до разрешения на строительство автодороги. Мы сделали техприсоединения, чтобы обеспечить всю территорию достаточным количеством электроэнергии, газа, чтобы сюда провели канализацию. И даже запланировали строительство водовода за свой счёт. То есть вся территория готова для застройки, — сказал Шамшурин.
Лес на «Красной горке» уже размежёван для строительства жилья
«Вечерние ведомости» нашли в картотеке судебных дел и другие свидетельства того, что необходимая юридическая почва для будущей застройки готовилась на протяжении последних нескольких лет. Так, в 2019 году в Ленинском районном суде «Палниксу» и ООО «Красная горка» удалось добиться исключения территории, определённой под застройку, из зоны городских лесов – установленный МБУ «Екатеринбургское лесничество» и утверждённый постановлением главы Екатеринбурга № 1000 от 14.04.2014 года регламент в отношении данных земельных участков, решением суда был признан недействующим.
После этого в Арбитражном суде Свердловской области ПКФ «Палникс» и ООО «Красная горка» выиграли суд уже у областного Минприроды – в августе 2021 года суд признал незаконным бездействие министерства по вопросу исключения из государственного лесного реестра сведений о лесных участках, попадающих в пятно застройки. Таким образом сосновый лес, имеющийся на участке, по документам перестал быть лесом.
Исключение территории из лесного реестра открыло дорогу для будущей застройки соснового бора.
А буквально недавно, в начале июня 2022 года, в том же арбитраже «Красной горке» удалось отбиться от претензий Администрации Екатеринбурга, пытавшейся взыскать арендную плату за пользование участками. Судья, полностью отказывая мэрии в исковых требованиях, аргументировала это тем, что с 2017 года участки не могли использоваться по прямому назначению, то есть для строительства зданий.
Вадим Шамшурин не стал озвучивать нового инвестора, но мы заказали выписки и узнали, кто сейчас стоит за проектом застройки.
Строить будут «Железно»
Согласно выписке из ЕГРЮЛ, после выигрыша «Красной горкой» и «Палниксом» процессов в Ленинском райсуде Екатеринбурге и Арбитражном суде Свердловской области, у ООО «Красная горка» полностью сменились владельцы – в октябре 2021 года новым учредителем с долей 99,9% стало созданное за несколько дней до этого ООО Спецзастройщик «Железно Екатеринбург», оставшийся 0,1% перешёл к её директору Юрию Захарову.
Схема бизнес-империи Константина Гозмана
Несмотря на название, компания зарегистрирована не в Екатеринбурге, а в Кирове. В этом городе и началась история группы компаний «Железно», на настоящий момент, если верить официальному сайту, реализовавшей в общей сложности 15 проектов в трёх городах – помимо Кирова это Ижевск и Ульяновск. В планах у компании – расширение на восток: Набережные Челны, Пермь и Екатеринбург.
У организаций-спецзастройщиков «Железно Ульяновск», «Железно Ижевск», «Железно Набережные Челны» и «Железно Екатеринбург» один и тот же учредитель – всеми 100 процентами уставного капитала владеет Константин Маркович Гозман.
Гозман на протяжении десяти лет был депутатом в Заксобрании Кировской области
Гозман известен как один из главных кировских олигархов, входит в список Forbes, в 2011 – 2021 годах был депутатом Законодательного собрания Кировской области – избирался от «Единой России», являясь также членом президиума регионального политсовета партии власти. Оппозиционный политик Леонид Гозман*, к слову, приходится дальним родственников Константину Гозману, но, если верить его словам, сказанным «Коммерсанту», практически не общается с ним.
Главным активом Константина Гозмана считается агрохолдинг «Дороничи», занимающий больше 70% рынка сельхозпродукции Кировской области. В последние годы Гозман также активно занялся девелопментом.
Константин Гозман входит в общественный совет при УМВД по Кировской области. В связи с этим в ряде СМИ ему приписывали тесные связи с силовыми структурами – особенно когда разгорелся скандал с лётчиком Николаем Виненко. Так, издание «Блокнот» сообщало, что приобретённый для нужд агрохолдинга вертолёт Airbus A130 использовался по большей части как VIP-такси первых лиц холдинга и высокопоставленных чиновников, а когда Виненко предал эту информацию огласке, на него возбудили уголовное дело за мошенничество, отмывание средств и клевету. Виненко, на тот момент уже уволившегося из «Дороничей», задержали в аэропорту Краснодара и этапировали в СИЗО Кирова, в котором он провёл около месяца. В своих выступлениях после перевода под подписку о невыезде Виненко неоднократно называл своё уголовное преследование местью Гозмана. Следствие по делу Виненко в настоящее время продолжается.
Гозман также входит в общественный совет при Кировском ГУ МВД
В самой ГК «Железно» «Вечерним ведомостям» подтвердили, что намерены осваивать участок на Широкой речке.
На вопрос о том, почему компания решила зайти в Екатеринбург, в «Железно» ответили, что выбор определили несколько факторов: город-миллионник, активная жизненная позиция граждан и бизнеса, высоко конкурентный рынок – реализация высоких амбиций застройщика.
На указанном участке кировский застройщик планирует возвести более 136 тысяч квадратных метров жилья (что больше озвученной Шамшуриным предельной величины жилых «квадратов»). Руководитель операционного маркетинга ГК «Железно» Ольга Поскребышева сказала «Вечерним ведомостям», что ни проект «Алкуты», ни проект OSA реализован не будет – застройщик будет реализовывать иной проект, который в настоящее время разрабатывается. Планируемые сроки реализации – 2026-й год.
Если проект будет реализован, то он займёт значительное место в портфолио застройщика – общая площадь жилья в 15-ти реализованных проектах ГК «Железно» на данный момент составляет 388 102 квадратных метра.
Уже реализованные проекты застройщика в целом вписываются в концепцию, озвученную Шамшуриным, – так, один из наиболее известных жилых комплексов, «ZNAK Город будущего» в Ижевске, выигрывавший в градостроительном конкурсе «ТОП ЖК – 2021», имеет максимальную высоту домов в 8 этажей.
Жилой «ZNAK Город будущего» в Ижевске является визитной карточкой застройщика — он побеждал в конкурсах «ТОП ЖК – 2021» и «Urban Awards 2021».
Вопрос, устроит ли этот проект жителей близлежащих садов, остаётся открытым – их жители, как показали протесты в начале этого года, уже быстро самоорганизовывались, когда обнаруживали признаки строительных работ. По словам представителей ГК «Железно», работы ведутся и в настоящее время – проектно-изыскательские.
*Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных СМИ-иноагентов
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