В Екатеринбург заходит новый застройщик – компания кировского олигарха Гозмана Именно он планирует начать застраивать лес на Широкой речке

Нереализованный проект «Палникса» ушёл с молотка

Строить жильё планируют в этом лесу

От реализации этого проекта, разработанного фирмой «Алкута», в итоге все застройщики отказались

Этой зимой садоводы из расположенных рядом СНТ выходили на протест против вырубки леса.

«Палникс» подготовил почву

Лес на «Красной горке» уже размежёван для строительства жилья

Исключение территории из лесного реестра открыло дорогу для будущей застройки соснового бора.

Строить будут «Железно»

Схема бизнес-империи Константина Гозмана

Гозман на протяжении десяти лет был депутатом в Заксобрании Кировской области

Гозман также входит в общественный совет при Кировском ГУ МВД

Жилой «ZNAK Город будущего» в Ижевске является визитной карточкой застройщика — он побеждал в конкурсах «ТОП ЖК – 2021» и «Urban Awards 2021».

Владислав Постников © Вечерние ведомости