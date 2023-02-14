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Свердловский министр назвал причину больших коммунальных платежей за январь

13.59 Среда, 15 февраля 2023
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов назвал новогодние каникулы одной из причин больших коммунальных платежей за январь, которые выставили местным жителям.

На брифинге Смирнов напомнил, что часть января свердловчане провели дома. По его словам, следствием этого стали большие счета за коммунальные услуги. Он отметил, что ему помогает экономить на электроэнергии редкое пребывание дома.

«У меня экономия электроэнергии получается, потому что приезжаю домой ближе к 23:00 – все остальное время я нахожусь на работе. Поэтому потребление электроэнергии у меня минимальное. Но в то же время я могу сказать, что, находясь в одной комнате, стараюсь в остальных свет выключать. То же самое предлагаю делать жителям», – говорит министр.


Использовать свечи вместо лампочек, чтобы сэкономить на электричестве, Смирнов пока не предложил.

Напомним, что в Свердловской области по выходным и праздникам перестал действовать «ночной» тариф на электричество. Из-за этого всех местных жителей перевели на расчет по единому тарифу. Для возврата на двухставочный тариф необходимо перепрограммировать счетчики. Свердловчане, получив квитанции за электричество, жаловались на резкое подорожание услуги.

Также Смирнов заявил, что повышение взносов за капремонт на 41% – это самый щадящий вариант. По его словам, сначала власти хотели поднять тарифы на 57%, но якобы решили пощадить жителей.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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