Свердловский министр назвал причину больших коммунальных платежей за январь

«У меня экономия электроэнергии получается, потому что приезжаю домой ближе к 23:00 – все остальное время я нахожусь на работе. Поэтому потребление электроэнергии у меня минимальное. Но в то же время я могу сказать, что, находясь в одной комнате, стараюсь в остальных свет выключать. То же самое предлагаю делать жителям», – говорит министр.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости