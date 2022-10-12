Штраф главреду «Вечерних ведомостей» по статье о дискредитации российской армии оставлен в силе

18.02 Среда, 12 октября 2022
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд оставил в силе штраф в размере 100 тысяч рублей главному редактору «Вечерних ведомостей» Владиславу Постникову по статье о дискредитации использования российской армии.

Отметим, что это первый случай в России, когда главреда СМИ оштрафовали за неудаление новости, размещенной до принятия законов о «дискредитации ВС РФ».

Напомним, что в июле Кировский районный суд Екатеринбурга назначил Постникову штраф за факт неудаления новости, размещенной 24 февраля этого года, с сайта «Вечерних ведомостей». В публикации сообщалось о том, что в Екатеринбурге активисты подали уведомление о проведении антимилитаристского митинга. Новость была проиллюстрирована фотографией одного из заявителей митинга, стоявшего в одиночном пикете у здания мэрии. Сотрудники полиции осмотрели сайт издания 28 мая и составили протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ.

Сам Постников не был уведомлен о предстоящем суде. О решении Кировского районного суда Екатеринбурга он узнал из СМИ.

Сегодня судья Свердловского облсуда Наталья Вдовиченко объявила перерыв перед оглашением резолютивной части почти на пять часов. В итоге она всё же вынесла решение оставить постановление районного суда в силе. При этом квитанции о необходимости оплатить штраф Владиславу Постникову пришла на «Госуслугах» еще накануне».

Адвокат Георгий Краснов отмечает, что есть ряд причин, почему данное постановление должно было быть отменено. Например, потому что Постников не получал писем о том, что на него составляют протокол, и о суде.

– Фактически он узнал о том, что его признали виновным и оштрафовали на 100 тысяч рублей, только после вынесения решения суда. Это получается какой-то тайный заочный суд, что априори неправильно, – считает адвокат.




Также Краснов обратил внимание на то, что рабочее место Постникова как редактора «Вечерних ведомостей» находится на улице 8 Марта, 37, это Ленинский административный район. Однако суд проходил в Кировском районе.

Кроме того, публикация, за неудаление которой главреда «Вечерних ведомостей» оштрафовали, содержала достоверную и безоценочную информацию.

– Была сообщена информация в публикации фактическая, достоверная, без оценок. Человек реально подавал заявку на публичное мероприятие, он реально выходил с пикетом. Это освещалось СМИ, в том числе было на сайте «Вечерних ведомостей». Но почему-то вместо того, чтобы оценивать действия самого человека, который выходит, они оценивают действия главного редактора, – говорит Краснов.


Помимо этого, статья 20.3.3, по словам адвоката, предусматривает ответственность только за публичные мероприятия. А главному редактору не вменяли, что он разместил публикацию на сайте. Ему вменяли, что он недостаточно хорошо следил за сайтом, а это фактически бездействие.

И ко всему прочему новость опубликовали на сайте 24 февраля. В тот день закона об ответственности за дискредитацию ВС РФ не существовало. Он появился только 24 марта 2022 года.

– Получим решение, почитаем подробно, что судья по этому поводу думает, и с учетом результатов скорее всего будем обжаловать в 7-й Кассационный суд в Челябинск, – подчеркивает адвокат Георгий Краснов.


Сам Владислав Постников заявил, что решению суда нисколько не удивлен.



– Сейчас сложилась практика, что по «политическим» административкам суды первой инстанции в Свердловской области всегда встают на сторону полиции, а суды апелляционной инстанции — засиливают решения судов первой инстанции. Естественно, я убеждён, что наказание незаконное. Хочется надеяться, что, когда в нашем государстве снова начнут работать законы, всем решениям судей нынешнего периода будет дана надлежащая правовая оценка, – комментирует главный редактор «Вечерних ведомостей.


Если вы хотите помочь главному редактору «Вечерних ведомостей» в оплате штрафа, можете перевести любую сумму на карту: 2200 4501 5763 4099 (УБРиР, привязана к номеру телефона +79638543370, Игорь Сергеевич).

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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