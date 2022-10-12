Штраф главреду «Вечерних ведомостей» по статье о дискредитации российской армии оставлен в силе

– Фактически он узнал о том, что его признали виновным и оштрафовали на 100 тысяч рублей, только после вынесения решения суда. Это получается какой-то тайный заочный суд, что априори неправильно, – считает адвокат.

– Была сообщена информация в публикации фактическая, достоверная, без оценок. Человек реально подавал заявку на публичное мероприятие, он реально выходил с пикетом. Это освещалось СМИ, в том числе было на сайте «Вечерних ведомостей». Но почему-то вместо того, чтобы оценивать действия самого человека, который выходит, они оценивают действия главного редактора, – говорит Краснов.

– Получим решение, почитаем подробно, что судья по этому поводу думает, и с учетом результатов скорее всего будем обжаловать в 7-й Кассационный суд в Челябинск, – подчеркивает адвокат Георгий Краснов.

– Сейчас сложилась практика, что по «политическим» административкам суды первой инстанции в Свердловской области всегда встают на сторону полиции, а суды апелляционной инстанции — засиливают решения судов первой инстанции. Естественно, я убеждён, что наказание незаконное. Хочется надеяться, что, когда в нашем государстве снова начнут работать законы, всем решениям судей нынешнего периода будет дана надлежащая правовая оценка, – комментирует главный редактор «Вечерних ведомостей.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости