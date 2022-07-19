Главный редактор «Вечерних ведомостей» узнал о штрафе за «дискредитацию ВС РФ» из СМИ

– В данном случае и полицией, и судом нарушен один из основополагающих принципов – это необходимость обеспечения возможности личного участия лица, которое привлекается к ответственности в этом процессе. То есть ни полиция не позвала на протокол Постникова, он не присутствовал при его составлении. Он даже до сих пор не знает, какие к нему претензии, в чем его в «обвиняют»? Более того, суд его тоже не позвал, когда этот протокол рассматривал. У Постникова не было даже возможности явиться в суд высказать свою позицию по делу. Это является существенным нарушением. Соответственно, надо получать решение и обжаловать его, – прокомментировал ситуацию адвокат Георгий Краснов.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости