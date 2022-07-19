Главный редактор «Вечерних ведомостей» узнал о штрафе за «дискредитацию ВС РФ» из СМИ
Общество
Фото: Саша Зубковский
Главного редактора «Вечерних ведомостей» Владислава Постникова оштрафовали по статье о дискредитации российской армии на 100 тысяч рублей. Причем об этом редакция и сам Постников узнали из СМИ.
За комментарием к Владиславу Постникову обратились коллеги из уральского «Коммерсанта». Они же, в свою очередь, узнали информацию из сообщения ТАСС. Размер штрафа, который указал ТАСС, говорит о том, что Постникова подвергли административному наказанию как должностное лицо – за профессиональную деятельность в качестве главреда.
Отметим, что никаких уведомлений ни Владислав Постников, ни редакция об этом суде не получали. Также редакция не видела и содержание протокола, ставшего основанием для суда. До пресс-службы Кировского районного суда Екатеринбурга, вынесшего решение, пока у журналистов «Вечерних ведомостей» дозвониться не получилось.
Напомним, что «Вечерние ведомости» ранее уже оштрафовали на 350 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии. Сначала издателю «Вечерних ведомостей» назначили штраф в размере 150 тысяч рублей за пост в телеграм-канале о задержании уличного художника Леонида Черного. В публикации было сообщение о факте задержания, также к посту была прикреплена фотография с частично заблюренными стикерами с латинской буквой. В публикации не было ни слова о Вооруженных Силах РФ, как не было какой-либо критики или оценки происходящего. Апелляция по этому решению суда состоится 4 августа в Свердловском областном суде.
А 29 июня суд назначил еще один штраф в размере 200 тысяч рублей. На заседании рассматривался протокол, в котором полицейские усмотрели 54 факта «дискредитации использования российской армии за рубежом». Речь также идет о публикациях не на сайте издания, а в одноименном телеграм-канале. Публикации были про акции протеста.
За комментарием к Владиславу Постникову обратились коллеги из уральского «Коммерсанта». Они же, в свою очередь, узнали информацию из сообщения ТАСС. Размер штрафа, который указал ТАСС, говорит о том, что Постникова подвергли административному наказанию как должностное лицо – за профессиональную деятельность в качестве главреда.
Отметим, что никаких уведомлений ни Владислав Постников, ни редакция об этом суде не получали. Также редакция не видела и содержание протокола, ставшего основанием для суда. До пресс-службы Кировского районного суда Екатеринбурга, вынесшего решение, пока у журналистов «Вечерних ведомостей» дозвониться не получилось.
– В данном случае и полицией, и судом нарушен один из основополагающих принципов – это необходимость обеспечения возможности личного участия лица, которое привлекается к ответственности в этом процессе. То есть ни полиция не позвала на протокол Постникова, он не присутствовал при его составлении. Он даже до сих пор не знает, какие к нему претензии, в чем его в «обвиняют»? Более того, суд его тоже не позвал, когда этот протокол рассматривал. У Постникова не было даже возможности явиться в суд высказать свою позицию по делу. Это является существенным нарушением. Соответственно, надо получать решение и обжаловать его, – прокомментировал ситуацию адвокат Георгий Краснов.
Напомним, что «Вечерние ведомости» ранее уже оштрафовали на 350 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии. Сначала издателю «Вечерних ведомостей» назначили штраф в размере 150 тысяч рублей за пост в телеграм-канале о задержании уличного художника Леонида Черного. В публикации было сообщение о факте задержания, также к посту была прикреплена фотография с частично заблюренными стикерами с латинской буквой. В публикации не было ни слова о Вооруженных Силах РФ, как не было какой-либо критики или оценки происходящего. Апелляция по этому решению суда состоится 4 августа в Свердловском областном суде.
А 29 июня суд назначил еще один штраф в размере 200 тысяч рублей. На заседании рассматривался протокол, в котором полицейские усмотрели 54 факта «дискредитации использования российской армии за рубежом». Речь также идет о публикациях не на сайте издания, а в одноименном телеграм-канале. Публикации были про акции протеста.
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19 июля 2022