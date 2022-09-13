В Екатеринбурге проходит пикет в поддержку леса на Широкой Речке
Общество
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
Архитектор Андрей Рудаков вновь вышел в одиночный пикет на площадь 1905 года в Екатеринбурге со своей картиной. Он выступает против застройки «Круглого леса» на Широкой речке.
На этот раз он взял другую свою работу – «Круглый лес», написанную в 1994 году. В прошлый раз в его руках был пейзаж, написанный в 1993 году. Там также был изображен лес, которому сейчас грозит застройка.
Напомним, что «Круглый лес» на Широкой речке хотят застроить жильём. Жители расположенных рядом садов и экоактивисты пытаются предотвратить вырубку деревьев. В начале сентября представители Всероссийской полицейской ассоциации нашли в лесу краснокнижные растения.
На этот раз он взял другую свою работу – «Круглый лес», написанную в 1994 году. В прошлый раз в его руках был пейзаж, написанный в 1993 году. Там также был изображен лес, которому сейчас грозит застройка.
Напомним, что «Круглый лес» на Широкой речке хотят застроить жильём. Жители расположенных рядом садов и экоактивисты пытаются предотвратить вырубку деревьев. В начале сентября представители Всероссийской полицейской ассоциации нашли в лесу краснокнижные растения.
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