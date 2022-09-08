В уральской столице прошёл пикет против застройки леса на Широкой Речке
Общество
Фото: ЕАН
Екатеринбуржец Андрей Рудаков вышел в одиночный пикет на площадь 1905 в руках с собственной картиной, на которой был изображен пейзаж из леса, который был отдан под застройку. Таким образом он выступил против вырубки деревьев.
Как рассказал сам пикетчик корреспонденту «Вечерних ведомостей», он написал эту в 1993 году вместе с художницей Ольгой Неизвестной – дочерью известного скульптора Эрнста Неизвестного. У неё также должна быть картина из этого леса.
Напомним, «Круглый лес» на Широкой Речке планирует застроить кировская компания «Железно». Недавно представители Всероссийской полицейской ассоциации нашли в лесу краснокнижные растения. Местные жители надеются, что это поможет сохранить зелёную зону.
Как рассказал сам пикетчик корреспонденту «Вечерних ведомостей», он написал эту в 1993 году вместе с художницей Ольгой Неизвестной – дочерью известного скульптора Эрнста Неизвестного. У неё также должна быть картина из этого леса.
Напомним, «Круглый лес» на Широкой Речке планирует застроить кировская компания «Железно». Недавно представители Всероссийской полицейской ассоциации нашли в лесу краснокнижные растения. Местные жители надеются, что это поможет сохранить зелёную зону.
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